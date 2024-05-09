Роман Константина Симонова «Живые и мертвые» — самое популярное произведение о ВОВ

Фото: Екатерина Петрова

Специально к празднику Победы книжный сервис «Литрес» проанализировал данные продаж в категории книг о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. На первом месте оказался основанный на реальных событиях роман Константина Симонова «Живые и мертвые». Второй по популярности стала книга немецкого писателя Эриха Марии Ремарка «Время жить и время умирать». Третью строчку рейтинга заняла книга современной американской писательницы Кристин Ханна «Соловей». За ней идет аудиокнига Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны».

Также в десятку популярных книг о войне вошла аудиоверсии романов «Живые и мертвые» Симонова и «Приказано уничтожить» Семенова, электронная книга Виктора Астафьева «Прокляты и убиты».

«Живые и мертвые» Константина Симонова — культовое произведение, получившее огромную популярность после выхода фильма с Анатолием Папановым и Олегом Ефремовым. Это роман, в основе которого реальные воспоминания, живые люди, участвовавшие в Великой Отечественной войне. То, что среди произведений на военную тематику он лидирует, можно объяснить большой любовью читателей и вниманием к реальным историям и фактам. На втором месте оказалось «Время жить и время умирать» — грустное произведение Ремарка о Второй мировой и людях, оказавшихся перед лицом катастрофы. Но поистине неожиданный результат — «Соловей» Кристин Ханны, оказавшийся на третьем месте. Видимо, эта эпическая история о силе духа, о храбрости простых людей и испытаниях, которые выпадают им, по мнению читателей, достойна конкурировать с классикой и не уступать ей», — прокомментировала рейтинг шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

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Екатерина Петрова