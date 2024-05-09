Китай потребовал от США отмены санкций против Китая, связанных с Россией

Китайские власти выразили протест против односторонних санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении порядка 20 китайских компаний. Официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун заявил, что действия США являются «типичной политикой запугивания и экономического принуждения». Об этом сообщает ТАСС.

Хэ Ядун подчеркнул, что американская сторона должна прекратить необоснованно подавлять китайские компании, и добавил, что Китай примет меры по защите законных прав и интересов своих предприятий. Пекин не приемлет санкции, которые пренебрегают нормами международного права и не одобрены Советом Безопасности ООН.

Официальный представитель ведомства также отметил, что США сохраняют торговые контакты с Россией, когда это отвечает их интересам, но при этом применяют связанные с РФ санкции в отношении китайских предприятий.

Напомним, что 1 мая Минфин США расширил санкции в отношении России, включив в черный список более 20 компаний, зарегистрированных в Гонконге, Гуанчжоу, Шэньчжэне и Ухане.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».