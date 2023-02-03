Рустам Минниханов сохранил лидерство в рейтинге политической устойчивости губернаторов по ПФО

Глава Татарстана Рустам Минниханов остается лидером рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» по Приволжскому федеральному округу. Такие данные приводит холдинг «Минченко консалтинг».

В тексте отмечается, что татарстанский лидер сохраняет ряд международных контактов, поддерживающих экономические перспективы региона. Также авторы исследования указали на решение вопроса по сохранению особого наименования руководителя Татарстана. В рейтинге в активе у Минниханова — 20 очков.

Фото: minchenko.ru (скриншот документа)

Также в группу лидеров вошел губернатор Кировской области Александр Соколов, который пользуется высокой поддержкой федерального центра. Укрепились позиции главы Удмуртской республики Александра Бречалова. Наименее устойчивым губернатором ПФО является глава Оренбургской области Денис Паслер. Как пишут политологи, в информационном поле все чаще ходят слухи о его возможной отставке.

Отметим, что в 2019 году глава Татарстана занимал второе место, уступив губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Аутсайдером рейтинга был признан губернатор Саратовской области.

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Айрат Назипов