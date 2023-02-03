Мужчин среди выявленных лиц с онкологией в Татарстане меньше, чем женщин

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Мужчин, стоящих на учете с онкологией, в Татарстане меньше, чем женщин, — порядка 40% от общего числа болеющих. Об этом рассказал главный внештатный онколог республики, заведующий отделом оценки эффективности и безопасности медицинских технологий РКОД Минздрава РТ им.профессора М.З.Сигала Эдуард Нагуманов.

— Связано это с тем, что мужчины живут меньше. И связано это еще с тем, что злокачественные образования развиваются в более возрастных группах. Соответственно, порядка 60% — это женское население, поэтому часть мужского населения не доживает до своего злокачественного образования, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 115 094 человека со злокачественными образованиями. За 2022 год онкологию выявили у 17 тысяч человек, что стало рекордом.



— Из тех заболеваний, что выявлены в прошлом году, лидирующие позиции занимает рак кожи с меланомой с долей 14,2%. На втором ранговом месте стоит рак молочной железы — 12,8%, на третьем месте — колоректальный рак, это рак толстой и прямой кишки — 12,7%, — сообщил Эдуард Нагуманов.

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Татьяна Демина