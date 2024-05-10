АСТ опровергло наличие сексуальных сцен с несовершеннолетними в романе Сорокина «Наследие»

Фото: Екатерина Петрова

Сегодня источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что роман Владимира Сорокина «Наследие» отправлен на доследственную проверку из-за наличия в нем «сексуальных сцен с несовершеннолетними». Издательство АСТ заявило, что подобных описаний в романе нет.

«Непредвзято прочитав произведение, каждый может убедиться, что речь в романе идет о детях доктора Гарина — близнецах Плабюх и Хррато, Але и Оле, которых он зачал во второй части трилогии и которым на момент описываемых событий исполнилось 20 лет, что полностью опровергает любые подозрения в том, что текст будто бы содержит «постельные сцены с участием несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе АСТ.

В издательстве также отметили, что роман Сорокина «Наследие» отнесен к категории 18+. Это значит, что «аудитория способна критически оценивать его содержание». В АСТ добавили, что в произведении нет призывов к совершению противоправных действий.

Роман Владимира Сорокина «Наследие» был снят с продаж 22 апреля 2024 года по рекомендации экспертного центра Российского книжного союза.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Екатерина Петрова