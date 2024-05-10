Михаил Мишустин рассказал о государственной поддержке семей с детьми

Михаил Мишустин рассказал о государственной поддержке семей с детьми. В России около 24,5 млн семей, в которых воспитываются 30 млн детей. Для них создана целостная система помощи, которая включает поддержку беременной женщины и ребенка до достижения им 17 лет.

На социальные меры для семей в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено около 3 трлн рублей. Михаил Мишустин отметил, что важно совершенствовать действующие инструменты поддержки, делая их более адресными и уделяя особое внимание многодетным.

В рамках поддержки семей разработан новый национальный проект «Семья». В нем сохранятся самые востребованные существующие механизмы, а также будет продлена программа материнского капитала до 2030 года по инициативе президента.

Материнский капитал оформляется автоматически по факту рождения ребенка. Это стало возможным благодаря внедрению принципов социального казначейства. До конца года такой формат будет распространен на все меры поддержки, а с 2025 года будут упрощаться процедуры получения региональных льгот.

По словам Михаила Мишустина, важно учитывать мнение людей и обратную связь. Нужно смотреть, насколько понятно и комфортно организованы сервисы для получения мер поддержки. При этом важно оставить гражданам право лично обращаться за получением услуг, если такой вариант предпочтительнее. Напомним, в России могут разрешить использовать маткапитал на улучшение жилищных условий сразу после рождения ребенка.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин