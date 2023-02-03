Из Казани в Лисичанск отправили первую в этом году партию гуманитарного груза весом 100 тонн

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Из Казани в Лисичанск отправили первую в 2023 году партию гуманитарного груза весом 100 тонн. Отправку пятой по счету партии гуманитарного груза проконтролировал мэр города Ильсур Метшин.



По его словам, участие в сборе груза приняли 340 предприятий города. Жителям Лисичанска отправляют все необходимое — продукты питания, медикаменты, теплую одежду, бытовую химию, строительные материалы.

Также город получит кровельные материалы и обогревательные приборы — 17 печей и отопительные пеллеты к ним, 8 газовых портативных плит. В составе гуманитарного груза — автономный дизельный котел, который специально для одного из социальных объектов Лисичанска собрали сотрудники ООО «Теплоэнергетик». Устройство способно обогреть здание площадью до 4 тыс. кв. м.

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Централизованный сбор гуманитарной помощи стартовал в Казани в начале ноября прошлого года. В 2022 году к сбору гуманитарной помощи присоединились более 300 организаций столицы Татарстана. Единой точкой сбора и комплектования гуманитарных грузов, предметов первой необходимости стал склад на Горьковском шоссе, 53а (ангар «Павел Буре»).

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

28 января в Лисичанск прибыл самый крупный с начала оказания помощи городу гуманитарный конвой из Татарстана. В город доставили около 200 тонн грузов разнообразного назначения, среди которых стройматериалы, продукты питания, гигиенические принадлежности, теплая одежда и медикаменты.



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Маргарита Головатенко