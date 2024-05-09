Продажи автомобилей петербургских предприятий выросли в 4,1 раза

По информации Петростата, в первом квартале 2024 года предприятия Санкт-Петербурга отгрузили автомобили на общую сумму 10,9 млрд рублей. Это в 4,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако продажи автозаводов все еще меньше показателей досанкционного первого квартала 2021 года: тогда предприятия Петербурга отгрузили продукции на 123,1 млрд рублей. Получается, что автопредприятия города на данный момент вернули менее 9% от объемов производства первого квартала 2021-го.

Ранее в Санкт-Петербурге бывший завод Toyota был передан автопроизводителю отечественного Aurus.

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