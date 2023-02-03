Россия занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россия занимает лидерские позиции в Европе и мире по количеству интернет-пользователей и доступности интернета. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на пленарном заседании форума Digital Almaty.



По его словам, по итогам 2022 года страна занимает шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в Сеть и десятое место по количеству дата-центров.

Он подчеркнул, что у России также есть видение трансформации мира под влиянием технологий:

— Мы понимаем, как развиваются такие процессы, поэтому в ЕАЭС часто выступаем инициаторами цифровизации, оказываем поддержку перспективным идеям по улучшению деловой среды. Ведь это будет полезно для всех нас, — приводит слова премьер-министра ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Среди регионов Татарстан является одним из наиболее активных в интернете. Казань заняла четвертое место среди самых активных интернет-городов Татарстана. Отмечалось, что больше всего времени в Сети проводят жители Иннополиса — примерно 36 Гб мобильных данных ежемесячно. По количеству телефонных звонков в топ-5 вошли Нурлат, Болгар, Буинск, Тетюши и Чистополь.

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Маргарита Головатенко