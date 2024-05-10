В связи с проведением Казанского марафона в столице Татарстана ограничат движение по ряду улиц

В Казани пройдет X Казанский марафон. В связи с этим в городе будет ограничено движение по нескольким улицам, а также перекроют парковочную зону. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

До 22.00 12 мая закрыта парковка Центрального стадиона со стороны ул.Ташаяк и Кремлевской набережной, а также перекрыта ул.Ташаяк от ул.Лево-Булачной до ул.Московской (два направления).

С 23.30 10 мая до 15.00 12 мая ограничат движение по ул.Ташаяк. Также с 6.00 до 9.50 11 мая перекроют движение по некоторым улицам в центре города, а с 5.00 до 14.15 12 мая — на других улицах. С подробной информацией об ограничениях движения можно ознакомиться по ссылке.

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Разиль Самигуллин