Команда Владимира Познера против гитлеровской Германии

Баскетбольная «Нормандия-Неман»

Дважды, подряд в 1938 и 1939 годах, баскетбольная команда Basket-Ball Club Russe (BBCR) выходила в полуфинал чемпионата Франции, занимая соответственно третье и второе места. Два баскетболиста BBCR приняли участие в чемпионате Европы 1939 года и, если бы не Вторая мировая война, претендовали бы на участие в олимпийском турнире 1940 года, о чем рассказывает спортивная редакция «Реального времени».

Бурда, Джим, Катлаша, Люпус, Рот

К середине тридцатых годов BBCR существенно заматерел. У Владимира Познера (баскетбольное прозвище Роп) уже родился сын, но его мать — баронесса Жеральдин Нибуайе Дюбуа Люттен увезла ребенка за океан, в США. Познер-старший спокойно работал и играл с друзьями, будучи на площадке защитником, как и Бурышкин (Бурда), пару форвардов составляли Волкофф (прозвище Люпус, от латинского — волк), и Катлама (Катлаша), в центре Туркия (Джим). И на подходе Владимир Фабрикант, который в итоге станет самым ярким представителем русской команды французского баскетбола. По воспоминаниям Павла Познера, младшего брата Владимира Владимировича, команда его отца даже обыграла в товарищеском матче сборную Литвы, но время победы, 1934 год — далеко не самое успешное в истории литовского баскетбола. А свои победы в чемпионатах Европы 1937 и 1939 годов Литва одержит за счет американских иммигрантов литовского происхождения.

Видимо, старшие члены семейств, тот же Катлама или Бурышкин, не разделяли спортивных увлечений сыновей. Во всяком случае, Павел Бурышкин, весьма обеспеченный человек, член нескольких масонских лож, автор книги-бестселлера «Москва купеческая», даже свою книгу посвятил дочери, а не куда более знаменитому сыну. У Катламы-старшего были доходы от его собственности в Эстонии, которую советская власть национализировала только в сороковые годы, когда сын уже завершил баскетбольную карьеру. Тем не менее, по воспоминаниям современников, существовал не на средства обеспеченных игроков команды, а за счет спонсорской поддержки француза с канадским паспортом Гастона Франсуа и собственных средств всех игроков.

Тем не менее BBCR дошел в 1938 году до полуфинала чемпионата страны. Тогда после отборочного этапа была сформирована сетка из 32 команд — участниц плей-офф, и в первом туре русские французы обыграли КАУФА Ромилли — 63:17. У соперника в составе был игрок сборной Люсьен Тезе, что не воспрепятствовало разгрому. В следующем туре BBCR обыграл КАУФА «Реймс» из Парижа — 34:16. Тут надо пояснить, что КАУФА — это американо-французские клубы баскетбола, причем в «Реймсе» сборников было уже двое — Пьер Гаке и Жак Кутюрье. И только суперклуб СКПО в полуфинале обыграл дерзкую команду русских французов, после чего стал чемпионом страны.

Баскетбол во Франции 30-х годов. скриншот с сайта picryl.com

Серебряный сезон русских французов

Через год на старте плей-офф BBCR разгромил СКПО. Причем газета «Баскетбаль» отмечала, что поначалу СКПО победил 11:8, но русские французы опротестовали результат этого матча, добились переигровки, в которой последовал реальный разгром по тем временам — 43:29. Победа в полуфинале над «Писценуа», 14:8, выглядела скромнее. Любопытно, что игра проходила в Фонтенбло — это королевская резиденция, находящаяся в центре одноименного города, примерно в 60 километрах от Парижа. Играли тогда на открытой площадке, и, поскольку полуфинал проводился в марте, игрокам пришлось играть при температуре примерно 6,5 градуса тепла.

Журналисты отмечали проблемы BBCR с составом, поскольку Бурышкин и Познер в это время числились «иностранцами» и не могли играть из-за лимита на легионеров. Может быть, Познера посчитали немцем, откуда он приехал во Францию, а Бурышкина американцем, куда он уезжал на время: факт то, что в чемпионате страны они не принимали участия. Разве что Бурышкин проявил себя как автор репортажа в газете «Баскетбаль» по итогам финального матча.

А еще два ведущих игрока де Хептнер и Владимир Фабрикант были призваны в армию и не могли отпрашиваться в каждый выходной, чтобы помочь родной команде. Тут необходимо уточнить, что во Франции исторически существует «военный» чемпионат по баскетболу, championnat militaire, который проводится и поныне. Правда, в максимально сжатые сроки, за одну неделю. А на заре его проведения это была альтернатива национальному чемпионату страны. К примеру, в 1939 году три игрока Градволь, Новак и Эндер из любительской команды СС из Нивланжа, «Сосьете спортив де Нивланж», после окончания национального чемпионата, перебазировались в команду 162-го пехотного полка в Меце, игроки Abeille de Gien оказались в составе команды артиллерийского полка из Орлеана.

Несмотря на все проблемы русская команда дошла до финала чемпионата Франции по баскетболу, который традиционно проходил на «Ролан Гаррос», ныне известной как основная площадка для одноименного теннисного турнира Большого шлема. И в финале второй из суперклубов баскетбольной Франции тех лет, парижский «Метро», оказался чуть сильнее любителей-иммигрантов из Советской России — 30:27. В мае 1939 года лидеры этих команд вместе стартовали на чемпионате Европы, откуда из BBCR были вызваны опытный Катлама и молодой Владимир Фабрикант, младший из баскетбольного трио. Это была обновленная сборная, из тех, кто ранее призывался в состав трехцветных, в составе оставались только Коху, Прюдомм и Ролан, и формировался костяк олимпийского состава для старта на Играх 1940 года.

Чемпионат Франции 30-х годов. скриншот с сайта picryl.com

1939 год — это не только год рождения в семье калмыка Армадыка и армянки Мари Оганян сына по имени Жан, будущего футболиста сборной Франции, и отца чемпиона мира по футболу Юрия Джоркаеффа, но и начало Второй мировой войны. Кстати, про Джоркаеффа мы вспомнили неслучайно. Может, кто-то удивится данной информации, но чемпионат для военных во Франции существует и в футболе, и Юрий Джоркаефф сразу же после подписания контракта с «Монако» в 1991 году, поехал играть-служить в футбольную команду своей воинской части. А его тренером там был никто иной, как будущий наставник сборной Франции Роже Лемерр, который 10 лет (с 1986 по 1996 годы) тренировал сборную Вооруженных сил Франции, выиграв «армейский» чемпионат мира 1995 года.

К началу второй мировой Познер-старший вернул супругу и пятилетнего сына Володю во Францию, но страна доживала последние мирные дни, и в июне 1940-го ее большую часть оккупировали войска Вермахта и итальянские оккупационные корпуса. После чего баскетбол остался в жизни только Владимира Фабриканта и его братьев. Еврей Фабрикант перешел из BBCR в состав команды Гренобля и наращивал количество матчей за сборную страны, к примеру, в 1943 году сыграв в Тулузе против сборной Испании. Так как национальный чемпионат был прерван, братский тандем Фабрикантов Мишеля и Владимира в 1945 году занимался написанием учебника по баскетболу.

Бурышкин, Катлама и Познер-старший боролись за победу над Гитлером

Мы подходим к моменту, который объясняет появление нашей статьи в дни празднования Великой Победы, поскольку сразу трое баскетболистов BBCR делали все возможное для освобождения Франции. Владимир Бурышкин, полковник французской армии, во время войны стал сотрудником отдела английской военной разведки МИ-9, затем участником французского Сопротивления под псевдонимом Val Williams. Был арестован гестапо 4 июня 1943 года, но Бурышкину удалось бежать во время воздушного налета. Членом Сопротивления стал и капитан французской армии Александр Катлама, который участвовал в воздушно-десантных операциях, диверсионных акциях, был инструктором в партизанских отрядах. Владимир Познер-старший во время войны работал на советскую разведку, проживая в США. Что показательно: Бурышкин и Катлама были награждены французским боевым орденом «Военный крест» за подвиги во время войны.

Франция входит в число победителей Второй мировой войны, но на самом деле ее немногочисленными героями были члены Сопротивления, знаменитой «Красной капеллы», полсотни членов воздушного полка «Нормандия Неман» (14 военных летчиков и 58 авиамехаников) и солдаты «Свободной Франции», большую часть которых составляли жители французских колоний, проживавших в районе Тихого океана. Баскетболисты Бурышкин, Катлама, Познер-старший, еще один спортсмен — французский татарин Владимир Аитов, олимпийский чемпион 1900 года по регби, который во время войны стал узником Бухенвальда и Освенцима, могли с полным основанием причислять себя к антигитлеровскому блоку победителей Второй мировой.

Довоенный баскетбол. предоставлено realnoevremya.ru https://cdn2.picryl.com/photo/1919/06/29/jeux-interallies-1919-basket-ball-02-13f6ac-640.jpg

По окончании войны, с июля по август 1946 года, советская баскетбольная команда «Строитель» совершила турне по Франции, сыграв семь матчей с соперниками из Парижа, Лиможа, Лиона, Марселя, Ниццы и Страсбурга. Но BBCR к этому времени уже прекратил существование. Последним его матчем стал поединок со сборной американских войск во Франции в 1946 году. Любопытно, что в том же году их партнеры по сборной страны и соперники по чемпионату Франции Бюнель, Ролан, Тартари, Фрезо снова стартовали на чемпионате Европы, заняв там четвертое место.

Впоследствии Робер Бюнель был удостоен государственного ордена «Боевой крест», но не за воинские подвиги, а «по совокупности» заслуг в развитии французского баскетбола. Воевать за Родину ни он, ни его партнеры по баскетболу не удосужились. А вот в составе команды вышли ветераны этой самой войны — 36-летний Катлама и 33-летний Бурышкин, а также их партнеры 37-летний Туркия и 35-летний Волкофф и самый молодой в той компании — 29-летний Владимир Фабрикант. По словам историка и востоковеда Павла Познера (брата Владимира Владимировича Познера), ушедшего из жизни в апреле 2016 года, русские французы победили американцев в своем последнем официальном матче.

