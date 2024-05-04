Возвращение «Золотого минбара», государственной хроники и коптерное вето

Все лето в парках Татарстана планируют показывать наше кино — документальное и короткометражное

С 15 мая в парках и скверах Татарстана начнется Республиканский фестиваль архивного кино: все лето будут показывать документальные и короткометражные ленты. После этого «Татаркино» обещает дополнить свою фильмотеку в интернете, при этом не отказываясь от планов когда-то ее и монетизировать.



Сначала — документальное, потом — короткий метр

Принцип летней программы на каждую среду таков: сначала документальные ленты, а потом короткометражки. Начнется фестиваль 15 мая в 19:30 с показа художественного фильма «Булат-Батыр» о восстании Пугачева (приглашен тапер).



Каждую среду — новая тема: «Откуда мы. История Булгар», «Моя Казань», «Наш Тукай», вечер памяти Альфии Авзаловой, «Герои Татарстана в военное время», «Сабантуй», «Писатели и поэты Татарстана», «Композиторы Татарстана», «Театральные деятели Татарстана» , киножурнал «Татарстан», «Наш КАМАЗ», «Татарский театр», «Праздники и традиции» и в праздничное 30 августа — «Мой Татарстан». Расписание можно узнать на сайте «Татаркино».

Занятно получилось с картинами о писателях, композиторах. К примеру, «Мужество останется в веках» — это единственный фильм, над которым работал специалист по Мусе Джалилю Рафаэль Мустафин. Есть, по сути, один фильм про Хасана Туфана. Про композитора Алмаза Монасыпова на студии снято 9 минут. Про Александра Ключарева сделал картину его сын. «Про Салиха Сайдашева фильмов почти нет», — резюмировала Айтуганова. Зато сохранилась шестичастная хроника КАМАЗа, ее покажут полностью.

— А осенью мы продолжим этот фестиваль в кинотеатрах ретроспективой всех полнометражных художественных фильмов, — сказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, И напомнила, что фестиваль мусульманского кино вернулся к названию «Алтын Минбар»: «Сейчас получаем патент». Под именем «Золотой Минбар» он запускался в 2004-м в Москве, первый фестиваль прошел в 2005-м, потом начали разногласия между казанскими и московскими учредителями, в результате чего с 2009 года он стал называться просто Казанским международным фестивалем мусульманского кино.

На 20-й, теперь вновь «Алтын Минбар», принимаются заявки, отборочную комиссию, как и в прошлом году, возглавляет директор Нового института культурологии, научный сотрудник ВГИКа, докторант лаборатории моделирования практик и технологий межкультурного диалога в РФ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Нина Кочеляева. «Алтын Минбар» продлится в Казани с 6 по 11 сентября.

В Казани фестиваль архивного кино пройдет в парке Аксенова, кроме того, эти картины покажут и на других открытых площадках Татарстана.

— Мы воспользуемся тем, что в республике много парков и скверов, где размещены экраны, — сказала Айтуганова. Также она сообщила, что прекратившаяся 12 лет назад работа студии кинохроники в некотором смысле продолжится.

Глава союза кинематографистов Татарстана Ильдар Ягафаров пояснил, что сейчас готовится проект совместно с Институтом Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ о 50 выдающихся людях Татарстана. Это будут так называемые «консервы», то есть видеоматериалы для будущих поколений.

— Правительство услышало нас. И проект, скорее всего, будет. Это плановая работа на год, — отметил Ягафаров.

Салават Юзеев, чьи и художественные и документальные ленты покажут на фестивале, сказал, что в парке Аксенова на таких мероприятиях всегда много людей и вспомнил случай:

— Показывали мои «Татарометражки», я пришел посмотреть как обычный зритель. Рядом сидел мужчина, который был с семьей. Он громко хохотал и пихал меня локтем: почему ты не смеешься? Я понял, что наше кино действительно людям нравится.

Не все то хроника, что снято

— Ютуб, съемка на телефон создают огромное количество контента, 99,9% из него — мусор, — указал режиссер Алексей Барыкин. — Мы понимаем, что у хроники есть два свойства — это то, что трудно добыть и нельзя повторить.

Как известно, сейчас съемочная группа во главе с Барыкиным активно снимает в Лисичанске. 22 мая в кинотеатре «Мир» планируется открыть фотовыставку по итогам этих поездок и показать бэкстейдж (этот фильм станет дипломной работой для режиссера Даниила Емельянова)

— Все материалы, которые мы снимали, мы передаем Союзу кинематографистов РТ и Татаркино как общественное достояние, чтобы все могли этим пользоваться, — отметил Барыкин.

Значительная часть этих картин есть в сети, куда их выложило «Татаркино». Айтуганова пообещала, что после фестиваля появится и остальное. Она напомнила, что документальную хронику можно купить через компанию «Нэт-Фильм», которая взяла фильмы у Госархива, а он их брал у «Татаркино». И даже само «Татаркино», готовясь к недавнему празднованию столетия, воспользовалось их услугами, потому что у них не оказалось нужных оцифрованных материалов (хотя процесс идет). В общем, кадры из фонда документалистики можно купить — но через Москву...

Но такая мечта есть и у «Татаркино» — начать фильмы в интернете монетизировать. Хороший пример был у черкесских коллег: их «Испытание аулом» сначала собрал 20 млн, потом его отдали дистрибьютору, а в итоге продали 12 млн рублей онлайн-платформе. Алексей Барыкин указал, что ему недавно за одну из документалок в очередной раз пришли квартальные деньги — почти 80 тысяч.

Коптеры нынче — редкость

В процессе общения журналистам показали несколько отрывков, в частности из киножурнала «Татарстан». Снятые в 2002 году сюжеты казались взятыми из 60-х: музыка, визуальные приемы, голос за кадром.

— Люди начинали свою работу именно в 60-е, — пояснила Айтуганова. — И наработанные принципы оформления, монтажа, музыки сохранились. Но они гордились тем, что у них есть такая традиция. Молодые кинематографисты сейчас часто уходят в форму, используют всякие выразительные средства, но не всегда думают о содержании. Этого нельзя сказать о фильмах, которые вы увидите на фестивале. Все короткометражные картины, которые мы будем показывать — это реально, это про чувства людей, про наше национальное: «Югалту», «Брелок», «121».

Говоря о форме, киномастодонты начали рассуждать на тему использования коптеров.

— Недавно у меня знакомый купил коптер, а он — ему говорили дурак, не делай так! — выпустил его из окна. И тут же его увели. А в Лисичанске нельзя снять с коптера. Он 20 секунд полетает, а потом приедет расследование. У нас есть съемка с коптера — и мы над ней прям трясемся.

Единственное, чего не стоит ожидать на показах — известных фильмов на тему ОПГ или о волнениях на площади Свободы.

— Показывать вечером фильмы про гопников — не подходящая тема, — сказал Ягафаров.