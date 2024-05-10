Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России
Государственная дума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. За него отдали 375 голосов, 57 депутатов от голосования воздержались.
Поддержку ему высказали все партии, кроме КПРФ.
Кандидатуру Мишустина внес президент России Владимир Путин. Он встретился с главой государства перед тем, как отправиться в Госдуму. Путин поблагодарил Михаила Мишустина за проделанную работу и выразил надежду, что депутаты Госдумы поддержат его кандидатуру на должность председателя Правительства.
После утверждения нового председателя правительства Госдума рассмотрит кандидатуры вице-премьеров и министров.
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