В Татарстане за год выявили рекордное число лиц с онкологией

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 115 094 человека со злокачественными образованиями. За 2022 год онкологию выявили у 17 тысяч человек, что стало рекордом.

— Это наибольший уровень контингента, который стоит на учете за всю историю наблюдения в республике. И собственно, еще одна цифра, которая стала, наверное, рекордной и которая впервые перевалила за 17 тысяч человек, это количество впервые выявленных случаев злокачественных образований, а именно — 17 049. Это на 341 случай больше, чем в прошлом году, — рассказал главный внештатный онколог Татарстана, заведующий отделом оценки эффективности и безопасности медицинских технологий Республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава РТ им.профессора М.З.Сигала Эдуард Нагуманов.



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Увеличилась доля пациентов, которые выявлены на первой-второй стадии болезни. На сегодняшний день 62,5%, что также выше, чем в 2021 году.

С 2015 по 2020 годы заболеваемость раком в России выросла почти на 12%. Но, несмотря на такой большой прирост заболеваемости, смертность от злокачественных новообразований сократилась на 3,9% за год.



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Татьяна Демина