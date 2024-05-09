«Во имя ислама и Родины зовите всех мусульманских братьев и сестер спасать нашу Родину от врага»

В Духовном управлении мусульман рассказали, как умма боролась с фашизмом

Фото: Максим Платонов

Великая Отечественная война оказала колоссальное воздействие на отношение к исламу в СССР. К такому выводу можно было прийти на Всероссийской конференции «Татары-участники и ветераны Великой Отечественной войны и процессы реисламизации (вторая половина XX века)», которая прошла в Духовном управлении мусульман РТ накануне Дня Победы. Спикеры указывали, что словосочетание «священная война» точно описывает это явление — на фронтах в это время бок о бок сражались представители многих конфессий.

Вторая по численности



Конференцию организовал Центр исламоведческих исследований АН РТ и ДУМ РТ совместно с Институтом языка, литературы и искусства им. Г.И. Ибрагимова АН РТ и медресе «Мухаммадия».

— Эта конференция говорит о важных для мусульманской общественности проблемах, — отметил ректор Российского исламского университета Рафик Мухаметшин. — Сейчас мы из однополярного мира переходим в многополярный. Это новое стратегическое направление для России.

А руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, пожурив, что только в одном медресе, имени 1000-летия принятия ислама, преподавание ведется на татарском языке (мол, в этом смысле нам есть куда двигаться), процитировал пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха): «Любовь к Родине — от веры».

— Татаро-мусульманская умма была верна этому утверждению. Она была второй по численности среди участвовавших в Великой Отечественной войне. В 1980-х ветераны внесли свой вклад в национально-религиозное движение.

Рафик Мухаметшин. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Уже 27 июня о борьбе с врагом говорили в мечетях

Старший научный сотрудник Болгарской исламской академии и Московского исламского института Вячеслав Абдуллин указал, что уже 27 июня, то есть в первую пятницу после начала войны, во многих мечетях (открытых и заброшенных) звучали проповеди на тему борьбы с врагом. Несмотря на то, какая жесткая репрессивная политика проходила в отношении мусульман, отметил Абдуллин: «Но здесь они были едины с руководством страны».

Напомним, что до войны происходило массовое закрытие мечетей. Как рассказал директор Нижнетатмайнской средней школы Аксубаевского района Рафик Насыров, закрывались они либо по причине того, что здание признавалось требующим капитального ремонта, либо для въезда туда школы и клуба. По словам историков, порой это решение принималось единогласно.

18 июля 1941 года муфтий Габдрахман Расулев обратился к советским мусульманам: «Нападение врага создало угрозу счастью и жизни нашей дорогой Родины, наших братьев и сестер, наших детей. Поэтому Центральное духовное управление мусульман призывает вас к защите Отечества от врага. Во имя ислама и Родины зовите всех мусульманских братьев и сестер спасать нашу Родину от врага. Молитесь в своих мечетях и молельных домах о победе Красной Армии над врагом».

Интересно, что одно из обращений Расулева стало доступно историкам из-за доноса — в Мордовии один гражданин сообщил властям, что в мечетях его читают без разрешения. Известно также, что в марте 1943 года Расулев написал письмо Сталину и внес 50 тысяч рублей на строительство танковой колонны. В итоге было собрано 10 млн рублей, позднее в Туркменской ССР собрали 243 млн, в Узбекской ССР — 365 млн рублей, а в Казахстане и Таджикистане — по 1 млрд рублей.

Либерализация отношения к исламу в 1940-х

Профессор Казанского филиала Российского государственного университета правосудия Айдар Хабутдинов напомнил об одном из эпизодов, когда уже в 1980-е те же ветераны-мусульмане, признанные героями государством, боролись за свои права: он зачитал воспоминания, как старики ходили к первому секретарю Набережночелнинского горкома КПСС с просьбой дать им возможность открыть мечеть, а им говорили, что Челны — это комсомольский город: «А вас мы выгоним в деревни». Старики попробовали возвести мечеть на кладбище, но стройку не разрешили. Активистов же грозили лишить пенсии и отправить на 15 суток.

Вячеслав Абдуллин. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Заведующая отделом новейшей истории Института истории имени Марджани Ильнара Ханипова совместно с Ильдаром Каримовым, старшим научным сотрудником института, отметила при этом, насколько либеральнее стали власти относиться к исламу в 1940-х. ДУМ Средней Азии и Казахстана было создано в 1943 году. ДУМ Северного Кавказа и ДУМ Закавказья — в 1944-м. Происходило возвращение святынь, некоторых репрессированных, разрешение закята на официальном уровне. Солдатам разрешалось молиться. Вернулись религиозные праздники. В 1944-м вернулась практика хаджа (после повторного запрета разрешенная в 1953-м). В конце 1940-х по стране работало около 500 мечетей. При этом социальный заказ был намного выше, о чем говорит секретная записка председателя Совета по делам религиозных культов при Совете министров СССР Ивана Полянского Молотову.

Материалы конференции планируется опубликовать — и неплохо бы о мусульманах-участниках Великой Отечественной войны говорить в школах. Ведь особенно удручает того же Абдуллина тот факт, что массовое участие мусульман в борьбе с фашизмом — и на фронте, и в тылу — до сих пор не отражено в учебниках, по которым учатся дети.