Правительство России выделит 4,5 трлн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Правительство России планирует масштабные инвестиции в модернизацию коммунальной инфраструктуры. Это направление является частью стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года.

По словам Михаила Мишустина, объем инвестиций составит 4,5 триллиона рублей. Финансирование будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов, а также за счет привлечения внебюджетных источников.

Стратегия развития строительной отрасли предусматривает замену изношенных сетей на уровне не менее 5% ежегодно к 2030 году. Реализация программы модернизации позволит снизить аварийность на 18,4%, заменить более 150 тысяч километров сетей и модернизировать свыше 3,3 тысячи объектов коммунальной инфраструктуры.

Напомним, Курганская область получит финансовую помощь в размере 4 млрд рублей. Средства выделены из резервного фонда по поручению президента для поддержки пострадавших от паводка и проведения восстановительных работ.

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Разиль Самигуллин