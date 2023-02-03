Татарстан и РЖД подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство Татарстана и ОАО «Российские железные дороги» заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2023—2025 годы. Подписи под документом поставили президент республики Рустам Минниханов и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Татарстан и РЖД договорились сотрудничать в вопросах развития пассажирских и грузовых перевозок на железной дороге, инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения, а также продвижения и популяризации туризма в республике. Соглашением предусмотрена реализация совместных экологических проектов и научно-техническое взаимодействие.

Документ также касается организации кольцевого железнодорожного сообщения в Казани и транспортно-пересадочных узлов в Татарстане. Церемония подписания состоялась в рамках расширенного заседания коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Напомним, 3 года назад Татарстан и «РЖД» заключили соглашение о взаимодействии в области железнодорожного транспорта на 2020—2022 годы. Подписи под документом поставили премьер-министр республики Алексей Песошин и начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Анатолий Лесун.

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Татьяна Демина