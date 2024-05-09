Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг

Британская писательница Джоан Роулинг, известная как автор серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере, раскрыла свои планы в интервью газете Times. Роулинг сообщила, что в настоящее время у нее в планах шесть проектов.

«У меня в голове есть шесть книг... Та, которую я сейчас пишу. Будут еще две книги о Страйке, а потом еще три книги, которые мне очень хочется начать... Но у меня в голове есть другие истории, о которых мне действительно нужно рассказать», — поделилась писательница с журналистом Times.

Роулинг призналась, что за всю карьеру у нее возникал лишь один творческий кризис, который произошел во время написания второй книги о Гарри Поттере, вышедшей в 1998 году. Однако с годами она стала более уверенной в своих способностях и знает, что найдет выход из любой творческой ситуации.

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Екатерина Петрова