Как в Казани прошел Парад Победы
«Реальное время» 9 мая 2024
Сегодня в Казани празднуют 79-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне, традиционно в городе прошли военный парад с исторической техникой и театрализованное представление. На площади Тысячелетия состоялось торжественное прохождение войск Казанского гарнизона. В нем приняли участие военнослужащие, курсанты, студенты военных кафедр. За торжествами наблюдали тысячи казанцев и гостей столицы, а также официальные лица Татарстана. Онлайн-трансляцию праздника можно было смотреть в прямом эфире «Реальное время Live». Праздник на площади Тысячелетия, где работают наши корреспонденты, продолжается и в эти часы. О том, как проходят эти торжества — читайте в репортаже нашего издания.