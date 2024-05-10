Межвузовский хор Татарстана принял участие в праздничном концерте ко Дню Победы

В Казани прошел концерт, посвященный Дню Победы. В мероприятии приняли участие более тысячи студентов — участников Межвузовского хора Татарстана. Руководила хором заслуженный работник культуры Республики Татарстан Эльвира Галиуллина.

На концерте также выступил народный артист России Дмитрий Певцов. Вместе с хором он исполнил Гимн Российской Федерации и Республики Татарстан, а также известные патриотические песни.

Ранее в Зеленодольске состоялся IX ежегодный фестиваль «Поющий май», посвященный Году семьи. На сцену вышли 28 коллективов, всего около тысячи участников. Обладателем гран-при стала народная вокальная студия «Каданс». Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поблагодарил участников и организаторов за праздник.

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Разиль Самигуллин