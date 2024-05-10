В Казани отремонтируют Сибирский тракт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

В столице Татарстана, Казани, продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этот раз работы затронут Сибирский тракт, который проходит от улицы Космонавтов до улицы Академика Арбузова в Советском районе Казани. Протяженность участка составляет 1,200 км.

На Сибирском тракте будет уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 площадью 27 160 кв. м. Также пройдут работы по ремонту тротуаров общей площадью 1 320 кв.м. с заменой 2 780 погонных метров дорожного бортового камня и 930 погонных метров тротуарного бортового камня.

Для безопасности дорожного движения установят 74 дорожных знака, нанесут дорожную разметку, установят 7 остановочных павильонов, а также 122 погонных метра перильных ограждений.

К настоящему моменту выполнены работы по фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия площадью 13 870 кв. метров, устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия площадью 9 350 кв. метров и замене дорожного бортового камня в количестве 760 погонных метров. Общий процент выполненных работ на данный момент составляет 15%.

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Разиль Самигуллин