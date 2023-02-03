В России открыто более 1 тысячи китайских дилерских центров — это много или мало?

В 2022 году в России количество открытых китайских дилерских центров превысило отметку в 1 тысячу. На сегодняшний день в стране работает 1 041 точка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные аналитиков «Открытие Авто» и «АвтоБизнесРевю».

За прошлый количество китайских дилерских центров в России выросло на 487. В итоге на них приходится треть от всех работающих в стране автосалонов.

На первом месте по количеству открытых в России салонов марка Omoda — 108 точек. Следом идет Exeed, которая за 2022 года смогла открыть 71 дилерский центр. Топ-3 замыкает Chery, точек которой в России увеличилось на 62. На четвертом месте Geely (+57 салонов), на пятом — FAW (+49).



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аналитики обратили внимание, что рост китайских автосалонов в 2022 году привел к тому, что теперь в некоторых городах они располагаются недалеко друг от друга, в соседних кварталах. По их оценкам, это может привести к увеличению в России продаж машин из КНР.

1 041 дилерский центр — это:

33% от общего числа дилерских центров в России — их насчитывается 3 139.

— их насчитывается 3 139. в среднем по 12 салонов на регион России (без учеты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей);

(без учеты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей); на 88% больше, чем год назад — за 2022 года в России открылось 487 китайских дилерских центров, то есть в 2021-м их насчитывалось 554.

— за 2022 года в России открылось 487 китайских дилерских центров, то есть в 2021-м их насчитывалось 554. в 11 раз больше количества центров компании «ТрансТехСервис» — это 81 автосалон по продаже новых автомобилей и 10 точек по реализации машин с пробегом;



— это 81 автосалон по продаже новых автомобилей и 10 точек по реализации машин с пробегом; в 80 раз больше количества дилерских центров «Кан Авто» в Казани — их насчитывается 13.

— их насчитывается 13. в 58 раз больше количества автоцентров РРТ — их в восьми городах России открытое 14.

— их в восьми городах России открытое 14. в 24 раза больше количества дилерский центров группы компаний «Автомир» — в России из 43. Еще три действуют в Казахстане.

— в России из 43. Еще три действуют в Казахстане. в 12 раз больше количества дилерских центров компании «Агат» — их в России открыто 86.

— их в России открыто 86. в 8,8 раз больше числа салонов компании Major — их в России насчитывается 118.

— их в России насчитывается 118. в 9,5 раза больше количества центров продаж и послепродажного обслуживания компании «Ключавто» — на территории России работает 110 таких точек.

— на территории России работает 110 таких точек. на 65% больше числа китайских ресторанов в России — на конец 2019-го их насчитывалось 630.

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Татьяна Демина