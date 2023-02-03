В России открыто более 1 тысячи китайских дилерских центров — это много или мало?
В 2022 году в России количество открытых китайских дилерских центров превысило отметку в 1 тысячу. На сегодняшний день в стране работает 1 041 точка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные аналитиков «Открытие Авто» и «АвтоБизнесРевю».
За прошлый количество китайских дилерских центров в России выросло на 487. В итоге на них приходится треть от всех работающих в стране автосалонов.
На первом месте по количеству открытых в России салонов марка Omoda — 108 точек. Следом идет Exeed, которая за 2022 года смогла открыть 71 дилерский центр. Топ-3 замыкает Chery, точек которой в России увеличилось на 62. На четвертом месте Geely (+57 салонов), на пятом — FAW (+49).
Аналитики обратили внимание, что рост китайских автосалонов в 2022 году привел к тому, что теперь в некоторых городах они располагаются недалеко друг от друга, в соседних кварталах. По их оценкам, это может привести к увеличению в России продаж машин из КНР.
1 041 дилерский центр — это:
- 33% от общего числа дилерских центров в России — их насчитывается 3 139.
- в среднем по 12 салонов на регион России (без учеты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей);
- на 88% больше, чем год назад — за 2022 года в России открылось 487 китайских дилерских центров, то есть в 2021-м их насчитывалось 554.
- в 11 раз больше количества центров компании «ТрансТехСервис» — это 81 автосалон по продаже новых автомобилей и 10 точек по реализации машин с пробегом;
- в 80 раз больше количества дилерских центров «Кан Авто» в Казани — их насчитывается 13.
- в 58 раз больше количества автоцентров РРТ — их в восьми городах России открытое 14.
- в 24 раза больше количества дилерский центров группы компаний «Автомир» — в России из 43. Еще три действуют в Казахстане.
- в 12 раз больше количества дилерских центров компании «Агат» — их в России открыто 86.
- в 8,8 раз больше числа салонов компании Major — их в России насчитывается 118.
- в 9,5 раза больше количества центров продаж и послепродажного обслуживания компании «Ключавто» — на территории России работает 110 таких точек.
- на 65% больше числа китайских ресторанов в России — на конец 2019-го их насчитывалось 630.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым