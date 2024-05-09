Новые плакаты в честь героев Великой Отечественной войны появились на улицах Казани

В Казани продолжают подготовку к празднованию Дня Победы. В преддверии 9 Мая в Кировском и Московском районах города появились новые плакаты, посвященные героям Великой Отечественной войны.

По традиции в районах оформили еще пять остановочных павильонов. На остановке «Железнодорожный техникум» жители могут узнать о жизненном пути Николая Николаевича Алтынова — участника Великой Отечественной войны, которого призвали на фронт в 1943 году. Прошел с боями на танке больше 400 километров.

На остановке «ж. м. Левченко» жители узнают о Герое Советского Союза Бакие Сибгатулловиче Рахимове, в честь которого названа улица поселка. На остановке «1 Мая» — о Викторе Антоновиче Григорьеве, призванном на фронт с 1941 года и участвовавшем в битве за Москву. На этой же остановке можно узнать о подвиге героя — он был механиком-водителем танка 32-й танковой бригады 50-й армии Западного фронта.

Остановку «Серп и Молот» посвятили биографии советского летчика Николая Георгиевича Столярова, а «25-го октября» — подвигам Героя Советского Союза Николая Леонтьевича Соболева.

Напомним, Казань присоединилась к всероссийской акции «Бессмертный полк», посвященной 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции на 10 билбордах столицы Татарстана появились фотографии ветеранов.

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Разиль Самигуллин