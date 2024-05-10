Михаил Мишустин прибыл в Госдуму

Михаил Мишустин прибыл в здание Госдумы. Сегодня он встретится с представителями фракций, после чего выступит на пленарном заседании и ответит на вопросы депутатов. Представители Государственной думы должны рассмотреть и утвердить кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства России.

В соответствии с поправками к Конституции РФ, принятыми в 2020 году, Государственная дума получила полномочия формировать состав правительства, утверждать председателя Правительства, его заместителей и федеральных министров.

Напомним, Госдума рассмотрит кандидатуры вице-премьеров и министров после утверждения нового председателя правительства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что, несмотря на выходные, депутаты продолжают работать.

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Разиль Самигуллин