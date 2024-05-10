«Вы — наша самая большая гордость»: в Нижнекамске прошли праздничные мероприятия ко Дню Победы

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Нижнекамск отпраздновал 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. С 9 утра возле Дома народного творчества проходила концертная программа. На площади имени Лемаева открылись тематические интерактивные площадки, мастер-классы, фотозоны, открытый микрофон. Здесь же состоялась акция «Пожелание Героям». Все желающие могли написать для ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих, находящихся в зоне СВО, слова поддержки и благодарности. А на «Стене Памяти» разместить портрет своего героя с указанием имени и годов жизни.



Отдать дань памяти и уважения воинам, погибшим на полях сражений, пришли тысячи горожан. Актив «ТАИФ-НК» во главе с ее лидером Аленой Мухарниковой приехали на Монумент Победы задолго до начала митинга, чтобы одними из первых возложить цветы к Вечному огню и вспомнить тех, кто отдал свои жизни, сражаясь за Родину.

— Сегодня, 9 Мая, мы пришли почтить память погибших воинов, выразить нашу благодарность и признательность их семьям. Своим подвигом, ценой своей жизни они дали нам возможность жить в мире и свободе. Мы не остались в стороне сегодня, потому что мы хотим, чтобы память о воинах жила вечно. Мы считаем своим долгом нести память об их подвиге через поколения, — рассказала инженер-эколог Алена Мухарникова.



Торжественный митинг возле Монумента Победы начался в 10 часов утра. Открылся он театрализованным прологом «Победа во имя жизни». Участники рассказали о силе и мужестве советского народа в годы Великой Отечественной войны.

— Для меня большая честь и радость приветствовать ветеранов, фронтовиков и тружеников тыла. Вы — наша самая большая гордость. Спасибо вам за то, что разделяете с нами радость Великой Победы. Меняются времена, но 9 Мая остается нашим главным, всенародным праздником, и таким мы его сохраним на века. Это день великой победы, день великого триумфа нашего народа, но и день великой скорби. Только из нашего района в военные годы было призвано более 8 тысяч человек, половина из них не вернулось домой. А те, кто остался в тылу, не щадил себя, все до последней крохи хлеба отдавал фронту. Уроки Великой Отечественной войны учат нас сплоченности, единению в войне с современными угрозами, — обратился к участникам митинга мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Сегодня в городе и районе проживает 410 ветеранов. Обращение к ним от имени раиса Татарстана Рустама Минниханова зачитал заместитель премьер-министра РТ — министр экономики Мидхат Шагиахметов.



— Дорогие фронтовики и труженики тыла, от всей души поздравляем вас со всенародным праздником — Днем Победы в Великой Отечественной войне. 79 лет отделяет нас от исторической даты 9 мая 1945 года, когда, спустя 1418 дней неимоверных испытаний, беспримерного подвига нашего народа был дан салют в ознаменовании победы над фашисткой Германией. Хотя за это время выросло ни одно поколение, с каждым годом День Победы отзывается в наших сердцах с не меньшей силой. Победа была завоевана дорогой ценой, нет семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война, память о ней дорога каждому из нас.



Не смогла сдержать слез, выступая перед нижнекамцами, ветеран Великой Отечественной войны, бывшая узница фашистского концлагеря Альбина Дыранова. Совсем еще ребёнком, в возрасте двух лет, она попала в плен на территории Польши. Лишь в 1945 году советские войска освободили узников.

— День Победы — один из самых больших праздников в нашей стране. Эта война, с 1941 по 1945 годы, прошла кровавой ниткой по всем жителям. В каждой семье были те, кто ушел на войну или был в партизанах. Каждая семья сегодня отмечает День Победы и отдает дань погибшим. В этой войне победили наши деды, прадеды, труженики тыла. Низкий вам поклон. Хочется обратиться к молодому поколению, будьте патриотами своей Родины, любите свою страну. Родина ваша там, где вы родились. Чтобы в будущем все было хорошо, нужно много трудиться, учиться, много знать. Желаю всех творческих успехов, — с трибуны сказала она.



После выступлений первых лиц республики и города, участники митинга возложили цветы к цветы к подножию Монумента Победы. Дань памяти и уважения павшим воинам отдали и руководители градообразующих предприятий.

— С каждым годом мы все дальше от событий Великой Отечественной войны. В этом году мы отмечаем 79 — ую её годовщину, но несмотря на это, память и гордость о тех непростых днях остаются в наших сердцах по сей день. 9 Мая для всех нас был и остается одним из самых светлых, торжественных и значимых праздничных дат. Великой ценою заплатили наши уважаемые ветераны за Победу, многих сегодня, к сожалению, уже нет рядом с нами! Но мы помним об их воинской славе! Хочется выразить большую благодарность не только нашим ветеранам, но и труженикам тыла, которые внесли свой весомый вклад и заплатили высокую цену за победу, — отметил генеральный директор «ТАИФ-НК» Максим Новиков.



Завершился торжественный митинг праздничным парадом Победы. В этом году в нем приняли участие более 700 человек. Неподдельный восторг у зрителей вызвали барабанщики Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина и парады военизированных расчетов. Завершилась торжественная часть массовой вокально-хореографической постановкой «Счастливое детство».

Стоит отметить, что праздничные мероприятия к 9 Мая в Нижнекамске проходили на протяжении всей недели. Ветеранов ВОВ, которые по состоянию здоровья не смогли посетить торжественный митинг и праздничный Парад, поздравляли на дому.

Так, сотрудники нефтеперерабатывающего предприятия, навестили с подарками подшефного ветерана 98 летнего Панфила Павлова и поздравил его с наступающим Днем Победы. На фронт он попал в 1943 году 17-летним мальчишкой. Служил связистом в стрелковом полку Приморского военного округа. Участвовал в Советско-японской войне, за что был награжден медалью «За победу над Японией»



Лилия Егорова