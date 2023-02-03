РБК: производители начали указывать на упаковке молока «1 кг» для сокрытия реального объема

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Производители молочных продуктов стали чаще указывать на упаковке товара вес в кг, а не объем товара в мл, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Продажи.рф».



Из-за высокой плотности молоко занимает примерно 970 мл. Молочные продукты с надписью «1 кг» вместо «1 л» в магазинах появляются чаще, чем годом ранее. Таким образом производители пытаются незаметно уменьшить количество продукта на фоне роста цен на сырье, указывают эксперты.

Марткировку веса «1 кг» используют «Домик в деревне», «Бежин луг», Viola. Они пишут на упаковке «1 кг», «1000 г» и объем, либо только вес.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Согласно данным Росстата, средняя цена реализации сырого молока в 2022 году выросла на 20,1% относительно 2021 года (с 27,5 до 33 рублей за 1 кг). Себестоимость производства молока в 2022 году поднялась на 7–8% в сравнении с прошлым годом.

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Маргарита Головатенко