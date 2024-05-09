Информационный центр Следственного комитета России принял 711 обращений за сутки

Информационный центр СК России за прошедшие сутки принял 711 обращений от граждан. Чаще всего обращались жители Ростовской, Московской областей, Москвы и Нижегородской области.

Вопросы, которые задавали граждане, касались различных тем: от нарушений в сфере миграции до проблем с теплоснабжением жилых помещений. Также люди интересовались ненадлежащим предоставлением услуг ЖКХ, нарушением прав несовершеннолетних и жильцов аварийных домов. Кроме того, были и другие социальные вопросы, а также обращения по прочим темам.

Специалисты центра дали 496 разъяснений и консультаций, организовали рассмотрение 215 обращений, провели 45 личных приемов и обработали 620 комментариев в публичном пространстве. Ранее министерство экологии Татарстана сообщило, что в республиканскую общественную экологическую приемную поступило 649 обращений от жителей региона за период с 20 апреля по 3 мая.

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Разиль Самигуллин