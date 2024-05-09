Россия представит 600 произведений на Тегеранской книжной ярмарке

Фото: Динар Фатыхов

Тегеранская международная книжная выставка-ярмарка открылась 8 мая и продлится до 18 мая. На ней Россия представит свое культурное наследие через экспозицию из 600 книг. Среди авторов, представляющих страну, будут Дмитрий Бак, Павел Крусанов, Рагим Джафаров, Сергей Носов, Евгений Кремчуков и другие.

На стенде «Книги России» будут представлены новинки литературы, а также произведения, рассказывающие об истории и культуре России. Выставка также организует мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, включая презентации книг и обсуждения военной тематики в литературе. Российские и иранские переводчики также обсудят вопросы перевода современной российской и иранской литературы.

Более 50 российских издательств участвуют в формировании экспозиции национального стенда, представляя широкий спектр литературных жанров и направлений. После выставки книги останутся в Иране и будут переданы посольству РФ и местным университетам.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова