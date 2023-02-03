На строительство первого участка второй линии казанского метро выделили 926,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время» на строительство первого участка второй линии метрополитена в Казани от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова» выделили 926,6 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Татарстана.

За выделенные деньги в частности нужно соорудить перегонные тоннели левого и правого пути, выполнить комплекс работ по горноспасательному обслуживанию опасных производственных объектов и так далее. Работы нужно сделать до 30 ноября 2023 года.

Фото: документация к тендеру (архив)

В августе «Реальное время» писало, что на строительство первого участка второй линии метрополитена от станции с рабочим названием «Фучика» до станции «Сахарова». выделили 939 миллионов рублей.

Первый участок включает в себя четыре станции. Согласно документации, на нем выполняется съезд и пешеходный переход на первую линию казанского метрополитена — на станцию «Дубравная». Длина участка — 5,75 км.

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Айрат Назипов