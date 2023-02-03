Рустам Минниханов поручил подготовить предложения по решению проблемы нехватки туристических автобусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил подготовить предложения по решению проблем с нехваткой туристических автобусов. Их должны разработать Миндортранс и Минфин республики.

— В прошлом году туристическая отрасль столкнулась с проблемой нехватки транспортных средства для перевозки туристов. Министерству транспорта, Министерству финансово необходимо внести предложения по программе обновления и расширения парка туристических автобусов. Мы один раз такую историю проходили, но уже, видать, автобусы износились, нужно найти какие-то подходы, решения, чтобы необходимое количество туристических автобусов у нас в республике было, — сказал Рустам Минниханов на итоговой коллегии Миндортранса Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

О том, что в Татарстане ощущается нехватка туристических автобусов, в январе сообщил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов. По его словам, с этой проблемой в прошлом году туристическая отрасль столкнулась впервые — четверть автобусов за последние два года списали, а из оставшихся 35% используются более 5 лет.

В период туристического сезона не хватает до 50 автобусов вместимостью свыше 50 мест. Проблема обострилась в новогодние каникулы.



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Татьяна Демина