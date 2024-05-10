В Китае выступили против ограничений США в отношении китайских компаний

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что китайская сторона выступает против ограничений, введенных США в отношении китайских компаний. Он отметил, что предыдущая американская администрация ввела пошлины на китайский импорт, а нынешняя не только не пересмотрела этот шаг, но и активизировала процесс политизации экономических и торговых вопросов двух стран. Об этом сообщает RT.

Линь Цзянь подчеркнул, что Китай призывает США соблюдать правила ВТО и отменить все тарифы, введенные в отношении Китая, не говоря уже о добавлении новых тарифов.

Ранее китайские власти выразили протест против односторонних санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении порядка 20 китайских компаний. Официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун заявил, что действия США являются «типичной политикой запугивания и экономического принуждения».

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Разиль Самигуллин