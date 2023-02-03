Глава Верховного суда Татарстана прокомментировал снижение числа арестов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 2022 год в Татарстане на 12 процентов сократилось число рассмотренных судами ходатайств об избрании ареста по уголовным делам и на 21 процент — число ходатайств о продлении этой меры пресечения. Об этом сегодня на итоговом совещании судей сообщил председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.



«Обращаю внимание, избрание меры пресечения в виде заключения под стражу может иметь место лишь в случае невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения. Соответствующие решения судов должны быть обоснованы», — подчеркнул главный судья республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в его докладе прозвучала информация о значительном (на 40%) росте удовлетворенных ходатайств о домашнем аресте для фигурантов уголовных дел.

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Ирина Плотникова