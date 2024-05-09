Армения попросила Россию оставить пограничников на границе с Ираном и Турцией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «Коммерсанту», что Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о выводе российских войск из ряда областей Армении.

По словам Пескова, Армения попросила оставить пограничников на границах с Ираном и Турцией. Он также отметил, что на встрече обсуждалась положительная динамика развития торгово-экономических отношений между Россией и Арменией.

— Осенью 2020 года по просьбе армянской стороны наши военные и пограничники были размещены в ряде армянских областей. Пашинян сказал, что сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет, поэтому президент Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован, — сказал пресс-секретарь российского президента.

Встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна прошла поздно вечером 8 мая в Андреевском зале Кремля. В начале встречи господин Путин заявил, что товарооборот между странами за 2023 год достиг рекордного значения в $7 млрд.

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