В Татарстане утвердили графическое описание границ памятника природы «Река Казанка»
В Татарстане утвердили графическое описание местоположения границ памятника природы регионального значения «Река Казанка» в Казани, Высокогорском и Арском районах республики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Площадь объекта составляет 3,8 млн кв. м, величина погрешности определения площади составляет 310,3 тыс. кв. м.
Госкомитету по биологическим ресурсам Татарстана постановили предоставить сведения об изменении границ памятника природы в «Роскадастр». На госкомитет возложен контроль за исполнением постановления.
В сентябре в Татарстане утвердили графическое описание границ памятника природы регионального значения «Озеро Черное» в Никольском сельском поселении Лаишевского района. Площадь объекта составляет более 44 кв. м.
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