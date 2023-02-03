В Татарстане внесли изменения в Семейный кодекс

В Татарстане утвердили изменения в Семейном кодексе республики. Соответствующий документ подписал глава РТ Рустам Минниханов.

Согласно изменениям, усыновленные и удочеренные дети, а также несовершеннолетние, находящиеся под опекой или попечительством в семье, имеют преимущественное право приема на обучение в государственной или муниципальной образовательной организации, в которой учатся его родные или сводные братья и сестры.

Этот закон не будет действовать в случае, когда прием в образовательную организацию ведется на основании конкурса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Документ вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

В ноябре прошлого года, Кабмин внес в Госдуму законопроект, согласно которому воспитывающая усыновленного ребенка семья сможет усыновить последующего ребенка спустя год со вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении. Также законопроект предлагает установить преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников перед всеми другими лицами быть опекунами при предварительной опеке.



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Айрат Назипов