В Татарстане внесли изменения в Семейный кодекс
В Татарстане утвердили изменения в Семейном кодексе республики. Соответствующий документ подписал глава РТ Рустам Минниханов.
Согласно изменениям, усыновленные и удочеренные дети, а также несовершеннолетние, находящиеся под опекой или попечительством в семье, имеют преимущественное право приема на обучение в государственной или муниципальной образовательной организации, в которой учатся его родные или сводные братья и сестры.
Этот закон не будет действовать в случае, когда прием в образовательную организацию ведется на основании конкурса.
Документ вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
В ноябре прошлого года, Кабмин внес в Госдуму законопроект, согласно которому воспитывающая усыновленного ребенка семья сможет усыновить последующего ребенка спустя год со вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении. Также законопроект предлагает установить преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников перед всеми другими лицами быть опекунами при предварительной опеке.
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