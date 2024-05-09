Как казанская 146-я стрелковая дивизия штурмовала Берлин

«Реальное время» восстановило хронологию наступательной операции на Берлин

Фото: Екатерина Петрова

В понедельник, 6 мая, в Национальном музее РТ прошла традиционная акция «Знамя — символ Победы». Каждый год из фондов музея торжественно выносят знамя, которое вместе с 280-м артиллерийским полком 146-й стрелковой дивизии дошло до Берлина и вернулось домой. В этом материале «Реальное время» расскажет, что это была за дивизия, а также восстановит ее боевой путь во время штурма Берлина.

От Казани до Варшавы

Формировать 146-ю стрелковую дивизию начали в Казани в декабре 1941 года. Это было второе формирование, которое входило в Московский военный округ. В феврале 1942 года дивизия была собрана, ей вручили боевое знамя и направили в Тульскую область, где дивизия попала в резерв Ставки Верховного главнокомандующего. А 24 марта 146-я стрелковая дивизия уже вошла в состав действующей армии.

Первые боевые действия, в которых участвовало формирование из Казани, были в районе города Мосальска Калужской области. Затем военных перебросили на Варшавское шоссе, по которому вермахт наносил основные удары. Здесь у 146-й стрелковой дивизии были достижения, но успех закрепить не получилось, и тогда ее перекинули для обороны на линию Девятовка — Емельяновка — Громой Колодец.

Боевой путь 146-й стрелковой дивизии (второе формирование). Скриншот с сайта Память Народа

Главным достижением в 1943 году стал успешный штурм города Спас-Деменск и освобождение 78 населенных пунктов. Тогда командиры и бойцы дивизии впервые получили правительственные награды. После этих событий 146-ю стрелковую вывели из резерва Ставки Главнокомандующего и перебросили на Прибалтийский фронт.

Здесь основной задачей было освобождение восточного берега реки Великой и бои за город Остров в Псковской области. К полудню 21 июля 1944 года вместе с полком 44-й стрелковой дивизии советская армия смогла освободить город Остров и овладеть железнодорожной станцией. По завершении военной операции в плен попало до 160 немецких военных, было реквизировано 16 складов с боеприпасами, три продовольственных склада, 11 минометов, шесть автомашин и немецкое оружие. Приказом №122 Верховного Главнокомандующего 146-я стрелковая дивизия получила наименование «Островская».

До конца 1944 года казанское формирование участвовало в боях за Эстонию и Латвию, блокировало Курляндскую группировку противника, вело боевые действия на территории Польши, в том числе в городе Висле, а также участвовало в освобождении Варшавы.

Командир батареи 280-го артиллерийского полка 146-й стрелковой дивизии И.А. Антропов. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В марте 1945 года 146-ю стрелковую дивизию перебросили к реке Одер, в ту часть, где река впадает в Балтийское море у берегов Польши и Германии. Здесь солдаты дивизии были до начала Штеттинско-Ростокской операции. Это одна из последних операций советских войск на Европейском театре военных действий, считается частью Берлинской наступательной операции. На Берлин казанское формирование повел Сергей Карапетян.

Кто такой Карапетян?

Писательница Валентина Чудакова в своей книге «Чижик — птичка с характером» описала встречу с Сергеем Карапетяном во время войны:

…так задумалась, что не заметила, как к моему дому приблизилась группа военных. Увидев совсем рядом горбатый нос и бритую голову, я ахнула и спряталась в сени. Сердце екнуло: «Сам полковник со всей, свитой... Может быть, не заметили...»

— А ну, выходи! — послышалось с улицы.

«Да что я в самом деле так перетрусила. Не съедят же», — подумала я и шагнула на крыльцо.

Полковник нацелился на меня орлиным носом, глаза сердитые:

— Кто такая? Чья?

— Ваша, — машинально ответила я.

Полковник засмеялся:

— Моя? Вот так новость!

И я увидела, что глаза у него вовсе не сердитые, а только очень черные. От сердца отлегло.

Сергей Исаевич Карапетян. Скриншот с сайта Память Народа

Сергей Исаевич Карапетян родился в 1899 году в городе Кызыл-Арват, сейчас территория современного Туркменистана. В 1918 году вступил в ряды Красной Армии, тогда и началась его военная карьера. После Гражданской войны окончил Оренбургские кавалерийские курсы, повторные кавалерийские курсы комсостава в Тифлисе и в Ленинграде, учился в Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, а уже во время войны прошел ускоренный курс Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова. От писаря роты и заведующего складом в 1918 году он дослужился до полковника. Именно в таком звании Карапетян вступил в военные действия в июне 1941 года на должности заместителя командира на Северо-Западном фронте.

Из аттестации Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова:

Полковник Карапетян является энергичным и опытным командиром. Под его командованием дивизия стоит на первом счету среди частей армии. 18 июля (в 1942 году, прим. ред.), совершив 250-км марш, дивизия с ходу вступила в бой с противником в районе с. Петропавловское, 6 августа форсировала р. Дон и 11 августа овладела г. Коротояк. За период боев с 18 июля по 12 августа частями дивизии были разбиты 75-я пехотная дивизия немцев, 1-я пехотная венгерская дивизия, уничтожено при этом более 19 тысяч солдат и офицеров, много техники…

Казанцы слушают сообщение по радио В.М. Молотова о нападении Германии на Советский Союз, 22 июня 1941 года. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В звании генерал-майора 7 февраля 1944 года Сергея Карапетяна назначили командиром 146-й стрелковой дивизии. После Восточно-Померанской наступательной операции в составе 3-й ударной армии в апреле 1945 года Карапетян начал готовить дивизию к штурму Берлина.

Хронология наступательной операции на Берлин 146-й стрелковой дивизии

С момента формирования в марте 1942 года и до капитуляции Германии 9 мая 1945 года в 146-ю стрелковую дивизию входили:

280-й артиллерийский полк;

512-й стрелковый полк;

Отдельный учебный стрелковый батальон;

дивизионный ветеринарный лазарет 882;

171-й медико-санитарный батальон;

149-й отдельный саперный батальон;

133-я отдельная автотранспортная рота;

полевая касса Госбанка 1073;

полевая почтовая станция 1718;

полевая хлебопекарня 517;

133-я автотранспортная рота;

501-я отдельная рота химической защиты;

249-й отдельный батальон связи;

149-й саперный батальон;

126-я разведывательная рота;

211-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион;

698-й стрелковый полк;

608-й стрелковый полк.

«Реальное время» публикует фрагменты из Журнала боевых действий частей 146-й стрелковой дивизии, опубликованного на сайте «Память народа», с 19 апреля 1945 года по 9 мая 1945 года.

Начальник политотдела 146-й стрелковой дивизии полковник в 1942 — 1945 годах Г.Б. Юдин. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

19 апреля 1945 года: «Части дивизии в переднем районе сосредоточения приводили в порядок личный состав, материальную часть и транспорт, готовились к выполнению предстоящей боевой задачи. Проводились занятия по изучению материальной части присвоенного оружия. 698 с.п. в районе Коппель и южнее его в рощах взял в плен одного обер-лейтенанта, одного фельдфебеля, двух унтер-офицеров, трех ефрейторов и 14 солдат противника, принадлежащих разбитым полкам дивизии «Берлин». С 13:00 выступили на марш по маршруту: Нойфельд, Нойфридлянд, Готтесгабе, Вацловер Мюле и к 18:00 сосредоточились в лесу. Потерь за сутки нет».

20 апреля 1945 года: «Части дивизии с 10:00 совершили марш по маршруту: Лес на северо-западе Вацловер Мюле, Рейхнов, Предников, Претцель. Потерь в личном составе и матчасти за сутки нет».

21 апреля 1945 года: «Части дивизии с 13:00 выступили на марш по маршруту: Круммензе, Марров, Блюмберг, Аренсфельде. К 24:00 заняли исходное положение для наступления в районе железной дороги севернее 1 км от Марцана».

Воины 146-й стрелковой дивизии на пути следования на фронт, 1942 год. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

22 апреля 1945 года: «В 10:00 698 с. п. перешел в наступление в направлении Ной-Хоэншенхаузен, Вильгельмсберге и к 14:00 вышел на рубеж Ной-Хоэншенхаузен. Частями дивизии в течение дня взято в плен 21 солдат и офицер противника. Захвачены следующие трофеи: пушек разных калибров — 15, пулеметов — 16, винтовок и автоматов — 40, продовольственных складов — 2, автомашин — до 50. Уничтожено до 100 солдат и офицеров противника. Потери: ранено — 29, убито — 12; лошадей: убито — 2, ранено — 5. Потери матчасти: винтовок и автоматов — 8, ручных пулеметов — 2».

23 апреля 1945 года: «Части дивизии продолжают наступать в направлении: Больн, Лертерский вокзал. Части дивизии к 13:00 овладели станцией северо-западнее 1 км от Лихтенберга. В течение суток частями дивизии взят 131 пленный. Потери: убито — 15, ранено — 39».

24 апреля 1945 года: «Части дивизии продолжают вести наступление в прежнем направлении. К исходу дня под воздействием сильного огня противника наступление было приостановлено. В течение ночи продолжали вести наступательные бои с целью овладеть Больном и в дальнейшем выйти на рубеж Лертерского вокзала. В 13:00 противник при поддержке двух «Фердинандов» контратаковал, контратака отбита. Потери: ранено — 137, убито — 48. Потери матчасти: разбито 2 пушки 76 мм, две пушки 45 мм, пулеметов — 2, ручных пулеметов — 6, винтовок и автоматов — 23, минометов — 1. Взято в плен 45 солдат и офицеров противника. Захвачено трофеев: орудий разных калибров — 8, пулеметов — 18, винтовок и автоматов — 87, паровозов — 7, ж.д. вагонов — 280, автомашин — 18, складов с боеприпасами — 1, с продовольствием — 2. Уничтожено до 200 солдат и офицеров противника».

Воины 146-й стрелковой дивизии у знамени, 1943 год. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

25 апреля 1945 года: «Части дивизии в течение суток продолжали вести наступательные действия в направлении Больн, Лертерский вокзал. Преодолевая упорное сопротивление противника, вышли на рубеж, где наступление было приостановлено сильным артиллерийско-минометным и ружейно-пулеметным огнем и массовым применением гранат «Панцер-Фауст». В течение дня противник переходил в контратаки, стремясь всеми силами приостановить наше наступление. В течение суток заняли 21 квартал. Потери: убито — 9, ранено — 21. Потери матчасти: разбито 3 РП, 8 винтовок. Бомбежкой сожжена 1 автомашина. Ущерб, нанесенный противнику: убито до 15 солдат, разбито 1 орудие».

26 апреля 1945 года: «Части дивизии с 12:30 25.04.45 перешли к наступлению, и к исходу дня вышли на рубеж Спортплощадка, Тильзитер Штрассе, Рихтхофен Штрассе и угловой квартал Фриден Штрассе, два квартала Коппен Штрассе. Под воздействием сильного артиллерийско-минометного и ружейно-пулеметного огня с массовым применением гранат «Панцер-Фауст» наступление было приостановлено. В 13:00 25.04.45 при поддержке 5 танков противника контратаковали наши наступающие части из района Больн. Контратака отбита. В течение ночи с 25 на 26.04.45 производилась перегруппировка сил, закреплялся занимаемый рубеж в инженерном отношении.

В 2:00 26.04.45 после артиллерийской подготовки атаковали здание по Тильзитер Штрассе. Под воздействием сильного ружейно-пулеметного и артиллерийско-минометного огня и гранат «Панцер-Фауст» атака батальона успеха не имела. Батальон отошел на исходное положение. В 11:30 26.04.45 после 30-минутной артобработки противника части дивизии перешли в наступление с задачей к исходу дня выйти на реку Шпрее и к 14:00 вышли на рубеж Спортплощадка. Ведутся бои за очищение части домов по улице Тильзитер Штрассе, Рихтхофен Штрассе, Лебусер Штрассе. Противник применяет все усилия, всю систему огня всех видов оружия, переходя к контратаке с целью приостановить наступление наших частей. Части дивизии используют мощь пехотного и артминометного огня, применяя бутылки с горючей смесью, очищают этаж за этажом домов по улицам Тильзитер Штрассе, Рихтхофен Штрассе, Лебусер Штрассе. Потери: убито — 20, ранено — 53, разбит 1 пулемет, 3 ручных пулемета, 13 винтовок. Взято в плен 23 солдата, уничтожено до 80 солдат и офицеров противника, 3 пулемета, подавлено 3 арт. мин. батареи».

27 апреля 1945 года: «В 9:00 после 20-минутной артиллерийской подготовки перешли в наступление и к 14:00 вышли на Штраусберг Штрассе. Противник принимает все усилия, сочетая с системой всех видов огня, стараясь приостановить продвижение наших частей в центральные районы города Берлин. Части дивизии используют мощь пехотного и артиллерийско-минометного огня, применяя бутылки с горючей смесью и фугасные огнеметы, продолжает выполнять поставленную задачу. Саперные отделения обеспечивают продвижение пехоты, проделывают проходы в домах путем подрыва стен в домах взрыв. веществами. Потери: убито — 14, ранено — 23. Потери в конском составе: убито — 1, ранено 3 лошади. Потери матчасти: разбита 1/45 мм пушка, 1/76 мм пушка, 1 пулемет, 3 ручных пулемета. Взято в плен 2 солдата, уничтожено до 50 солдат и офицеров противника, 2 пулемета, 2/37 мм орудия, 2/75 мм орудия».

28 апреля 1945 года: «Противник сильным ружейно-пулеметным и артиллерийско-минометным огнем и массовым применением гранат «Панцер-Фауст» не дает возможности нашим подразделениям продвигаться вперед. С утра части дивизии продолжали выполнять поставленную задачу. Стрелковый полк, прикрывая правый фланг дивизии с юга от парка Фридрихсхайн вдоль улицы Фриден Штрассе, продолжает выполнять поставленную задачу. С 5:00 отбивает яростные атаки силою от роты до двух при массированной поддержке артиллерии и всех видов пехотного огня. До 13:00 отбито 6 контратак с направлений Барним Штрассе, Лансбергер Штрассе, Элизабет Штрассе. Противник, неся большие потери, успеха не имеет. Потери в личном составе: убито — 21, ранено — 48. Потери в конском составе: убито 2, ранено 4 лошади. Потери матчасти: разбито 2 станковых, 3 ручных пулеметов, до 10 винтовок и автоматов. Взято в плен: 28 солдат и унтер-офицеров противника. Уничтожено: более 70 солдат и офицеров, 5 пулеметов, 8 «Панцер-Фауст», 3 орудия».

29 апреля 1945 года: «В течение ночи части дивизии приводили личный состав и материальную часть в порядок, пополнялись боеприпасами. С утра части дивизии продолжили выполнять поставленную задачу и к 14:00 вышли на рубеж. Стрелковый полк ведет бой за очищение Лихтенберг Штрассе, Ландсбергер Штрассе. Части дивизии, используя мощь пехотного и артиллерийско-минометного огня, применяя бутылки с горючей смесью, выполняли поставленную задачу. Предпринятые в 10:30 контратаки противника с направления Лютенберг Штрассе силою до 50 человек при поддержке 2-х самоходных орудий и в 12:00 силою более одной роты с направления Александер Платц отбиты. Противник понес большие потери в живой силе и технике. Потери в личном составе: убито — 7, ранено — 28. Потери в конском составе: убито — 1, ранено — 3 лошади. Потери матчасти: разбито 3 ручных пулемета, 13 винтовок. Ущерб, нанесенный противнику: взято в плен 9 солдат, уничтожено более 50 солдат и офицеров, 6 пулеметов, 2 орудия 75 мм».

30 апреля 1945 года: «К исходу дня 29.04.45 очищали треугольный квартал Ландсбергер Штрассе, Лихтенберг Штрассе и к исходу дня овладели им. Полностью очистили квартал по южной стороне Ландсбергер Штрассе и вели бои по уничтожению группировки в заводском районе Вассман Штрассе. Продолжали выполнять поставленную задачу и к исходу дня 29.04.45 овладели кварталом в районе Александер Платц. В течение ночи с 29 на 30.04.45 части дивизии частью сил выполняли поставленную задачу, вели разведку в своих полосах наступления, приводили в порядок личный состав, пополнялись боеприпасами.

С утра 30.04.45 продолжают выполнять поставленную задачу и к 14:00 вышли на рубеж, овладели церковью в районе Александер Платц, метро в районе Александер Платц и ведут бои по очищению разрозненных групп противника. Саперный батальон дивизии в течение суток вел работы по разминированию улиц, станции метро, расчищал баррикады и завалы. Обеспечивал пехоту путем подрыва зданий и каменных стен, проделывал проходы. Рота химиков производила задымление противника и выжигала огневые точки, расположенные в домах. Потери: убито — 8, ранено — 21. Потери в конском составе: ранено 3 лошади. Потери матчасти: разбито 2 ручных пулемета и до 10 винтовок и автоматов. Взято в плен 50 солдат и офицеров противника».

Подписание Акта безоговорочной капитуляции Германии. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

1 мая 1945 года: «В ночь с 30 на 01.05.45 сдали боевые участки 265 с. д. и сосредоточились на Александер Платц и на парке на углу Петербургер Штрассе, Штрассман Штрассе».

2 мая 1945 года: «В течение суток части дивизии активных наступательных действий не вели. В 6:00 противник прекратил сопротивление, и гарнизон, обороняющий город Берлин, капитулировал. Проводили проческу парка Фридрисхайн и к 14:00 вышли на рубеж Нойекениг Штрассе. В прежних районах сосредоточения приводили в порядок личный состав, материальную часть и транспорт. Потери: убито — 3, ранено — 13. Взято в плен: 2400 солдат и офицеров противника. Захватили трофеи: пушек разного калибра — 22, самоходных орудий — 6, автомашин — 150, складов с боеприпасами — 1, бронетранспортеров — 10, винтовок и автоматов — 4000, пулеметов — 23».

3 мая 1945 года: «Части дивизии прочесывали участки города от разрозненных групп противника и к 8:00 сосредоточились в районах Зигонд Штрассе, в домах по Целле Штрассе, Штрассман Штрассе. Потери: подорвались на мине — начальник штаба 512 с. п. майор Иванов, эвакуирован в госпиталь, ранено 2 человека, убито 4 лошади».

4 мая 1945 года: «Части дивизии производили прием промышленных предприятий и складов под охрану в пригородах города Берлин: Лихтенберг, Вейсен Зее».

5—8 мая 1945 года: «Части дивизии несли службу по охране объектов в пригородах города Берлин: Лихтенберг, Вейсен Зее. К 10:00 08.05.45 выступили на марш по маршруту: Эберти Штрассе, Ландсбергер Штрассе, Унтер Ден Линден Штрассе, Бисмарк Штрассе, Бранденбургише Штрассе, Маккеленбургише Штрассе, и к 16:00 08.05.45 сосредоточились на Майнцер Штрассе, Шмаргендорф, на озере Хундекелен Зее».

Вынос знамени 280-го артиллерийского полка 146-й стрелковой дивизии в Национальном музее РТ. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

9 мая 1945 года: «Части дивизии в прежних районах сосредоточения. Проводились митинги в честь окончания Великой Отечественной войны».

А что знамя?

Знамя, которое 146-я стрелковая дивизия получила в Казани еще в 1942 году, добралось до Берлина. Но так и неизвестно, было ли оно водружено и где. Очевидцы об этом не рассказывали, свидетельств не оставили. Известно, что после войны оно попало в Москву и только в 1961 году вернулось в Казань. Сейчас оно хранится в фондах Национального музея, его выносят раз в год накануне Дня Победы.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».