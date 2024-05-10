Президент России подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства
Президент России подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства Российской Федерации, сообщается на официальном сайте Правительства.
Ранее стала известна позиция партий относительно кандидатуры Михаила Мишустина на пост председателя Правительства. Так, большинство политических организаций выступают с сообщениями о поддержке кандидатуры.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».Общество