В Татарстане зафиксировали случай заражения лихорадкой денге

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жительница Татарстана заразилась лихорадкой денге, когда отдыхала на Шри-Ланке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.



В ведомстве уточнили, что денге переносится комарами, которых нет в нашей полосе. Заболевание не передается от человека к человеку. Мероприятия по нему не проводятся.

Пациентка находится в стабильном состоянии. Завозные случаи лихорадки денге у лиц, возвращающихся из тропических стран, в Татарстане фиксируются ежегодно. В 2022 году подтвержден один такой случай.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, которое переносят комары Aedes aegypti. Как правило, симптомы проявляются через пять-семь дней после укуса. У пациентов наблюдаются высокая температура, головные и мышечные боли, кашель, покраснение кожи. При заболевании классической формой лихорадки прогноз благоприятный, при геморрагической форме летальность составляет около 50%.

Благодаря ограничительным мерам, введенным в республике из-за COVID-19, татарстанцы меньше заражались различными инфекциями, однако болезни начали возвращаться, заявляла глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина. По ее словам, заболеваемость ОРВИ составляет 68%. Чаще всего жители Татарстана заражаются свиным гриппом.

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Маргарита Головатенко