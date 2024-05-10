СК начал проверку романа «Наследие» Владимира Сорокина

Фото: Екатерина Петрова

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что в отношении романа Владимира Сорокина «Наследие» началась доследственная проверка. По словам собеседника агентства, в произведении «нашли описание сексуальных сцен с несовершеннолетними».

«В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Предварительно причиной стало наличие в произведении описания постельных сцен с участием несовершеннолетних», — сказал источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Ранее роман Сорокина «Наследие», а также произведения Ханьи Янагихары, Майкла Каннингема и Джеймса Болдуина сняли с продаж.

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Екатерина Петрова