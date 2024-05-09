На Солнце произошли две вспышки высочайшего класса

По данным Института прикладной геофизики, на Солнце были зарегистрированы две вспышки класса X.

Первая из них, мощностью X1.0, произошла в 00.40 по московскому времени и продолжалась 50 минут. Вторая вспышка класса X произошла уже в 12.14 мск. Она была мощнее предыдущей и имела класс X2.2. Ее продолжительность составила 41 минуту.

Вспышка X2.2 сопровождалась всплесками радиоизлучения II (V = 1004 км/сек) и IV спектральных типов, а также нарушением коротковолновой радиосвязи.

Напомним, 4 мая 2024 года на Солнце произошли пять мощных вспышек.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».