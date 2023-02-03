«За два участка татарстанских не сомневаюсь»: Хуснуллин анонсировал открытие трассы Москва — Казань в декабре

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Движение по трассе Москва — Казань в полном объеме планируется запустить в декабре 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин после итоговой коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

— Мы действительно вышли на работу с первых чисел января. Я сегодня специально провел большое совещание, рассмотрели ход строительства Москва — Казань. Посмотрели дорогу от Казани до Екатеринбурга и до Тюмени. Все подрядчики присутствовали, все проектировщики, — рассказал он журналистам.

Марат Хуснуллин отметил, что в январе на двух-трех этапах М-12 допустили отставания. Подрядчики пообещали ему «наверстать» их.

— Ключевая задача не снимается — в этом году трассу полностью запустить в эксплуатацию. Я думаю, что с учетом того, что в прошлом году мы отработали на хорошем уровне, думаю, что эта задача возможна — выполнить в этом году. Очень хорошо помогает регион. За два участка татарстанских я вообще не сомневаюсь, там работа идет хорошо. По другим участкам будем подтягиваться, — сообщил он.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сентябре этого года планируется открыть участок М-12 от Москвы до Арзамаса. Марат Хуснуллин напомнил об одной важной детали — в начале осени запускается и так называемый московский скоростной диаметр безсветофорная трасса, которая выходит на Санкт-Петербург.

— В сентябре доедем до Арзамаса. А в декабре уже полноценно до Казани, — сказал Марат Хуснуллин.

В декабре 2022 года президент страны Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу М-12 Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».

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Татьяна Демина