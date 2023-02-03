Ушла из жизни заслуженный деятель науки Татарстана и России Юлдуз Нигматуллина

Ушла из жизни заслуженный деятель науки Татарстана и России, старейшина казанской литературоведческой школы и заслуженный профессор Казанского университета Юлдуз Нигматуллина. Она скончалась 2 февраля на 94-м году жизни, сообщает пресс-служба КФУ.



Профессор Нигматуллина — создательница первого отечественного направления по системно-комплексному изучению литературы. В 1960-е — начале 1970-х годов в масштабном докторском проекте она подняла проблему диалога различных национальных литератур. В 90-е годы это привело ее к общетеоретической панораме представлений о типах культур и цивилизаций.

В 1970—1980-е годы Нигматуллина разработала теорию и методологию принципов прогнозирования главных закономерностей развития литературы и искусства, создала свое научное направление. Идеи и труды школы профессора поддержали в ведущих научных центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

В начале нового тысячелетия исследователь обратилась к сопоставлению литературы и изобразительного искусства. В 2010-х в фокусе внимания литератора оказалась феноменология гармонизирующих срединных тенденций в литературной культуре и явление полилога бинарного и тринитарного мышления, теория литературы гармонично соединилась с философией.

— Швейцария и Турция, Китай и Германия, Швеция и Австрия, Финляндия и Польша — еще неполная культурно-географическая панорама стран, где известны и неизменно находятся на высокой волне научного интереса труды Юлдуз Галимжановны, — рассказали в пресс-службе.

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Маргарита Головатенко