Курганская область получит 4 млрд рублей на поддержку пострадавших от паводка

Курганская область получит финансовую помощь в размере 4 млрд рублей. Средства выделены из резервного фонда по поручению Президента для поддержки пострадавших от паводка и проведения восстановительных работ.

До 3 млрд рублей будет направлено на:

предоставление единовременной материальной помощи;

обеспечение финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости;

выплаты на проведение капитального ремонта поврежденного жилья;

помощь при приобретении или строительстве нового жилья.

Еще 1 млрд рублей пойдет на:

аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного фонда, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры;

санитарную очистку и обеззараживание территорий населенных пунктов, пострадавших от паводка.

Правительство России предпринимает необходимые меры для поддержки населения и инфраструктуры регионов, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Ранее Правительство России выделило более 3,7 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в новых регионах.

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Разиль Самигуллин