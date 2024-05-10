В Кировском районе Казани произойдет временное отключение водоснабжения

В Кировском районе Казани произойдет временное отключение водоснабжения. Жители поселков Красная Горка, Аракчино и Юдино могут столкнуться с пониженным давлением воды и перебоями в водоснабжении.

Перебои в водоснабжении связаны с аварийными работами на водопроводе по адресу Затонская, 22.



Ориентировочный срок выполнения работ — до 21:00 10.05.2024. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

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Разиль Самигуллин