Итоги дня: прощание с Муртазой Рахимовым, Камилу Валиеву оправдали по делу о допинге, освобождение Соледара
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 13 января:
- Сегодня в Башкирии прошла масштабная церемония прощания с первым президентом республики Муртазой Рахимовым. На проводы в уфимский концертный зал «Башкортостан» приехали первые лица России, в их числе был и президент страны Владимир Путин, который прибыл в Уфу на казанском самолете Ту-214. Глава государства заявил, что Башкирия «всегда играла особую, значимую роль в жизни, в истории и в судьбе страны». Также церемонию посетили президент Татарстана Рустам Минниханов и первый президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства оправдал фигуристку, уроженку Казани Камилу Валиеву. Отмечается, что РУСАДА уже проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины фигуристки в нарушении антидопинговых правил. Суд установил, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но она не несла за это «никакой вины или небрежности». Однако Валиеву все равно лишат золотой медали чемпионата России 2022 года — результат аннулировало РУСАДА.
- Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что неслуживших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе отправят на военные сборы после принятия закона о повышении призывного возраста. По его словам, если человек находится в запасе и не имеет при этом никакой военной специальности, его тоже направят на сборы.
- Вместе с этим глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов назвал идею члена комитета ГД по обороне нереальной. «Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом», — сказал он.
- Президент России Владимир Путин предложил установить штрафы в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных. Российский лидер также предложил усилить ответственность за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных. Таким образом правительство до 1 июля 2023 года должно представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство.
- Кроме того, глава государства поручил правительству совместно с Банком России рассмотреть вопрос о выплатах банками компенсаций клиентам за похищенные мошенниками средства. Ведомствам поручено при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство .
- Руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина рассказала, что за 5 лет объем инвестиций на предприятиях Промышленного кластера республики составил около 5 миллиардов рублей. По ее словам, за прошедший год предприятия кластера получили около 2 миллиардов рублей господдержки и льготного финансирования. Кроме того, Промышленный кластер подписал 56 новых соглашений о сотрудничестве.
- Экс-замдиректора Казанского авиазавода (филиала ПАО «Туполев) Зуфар Миргалимов перешел на новую должность в структуру «Объединенной авиастроительной корпорации». С 10 января он назначен исполняющим обязанности управляющего директора филиала ПАО «ОАК» — Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина. Как стало известно «Реальному времени», его переход может наладить поставки агрегатов с подмосковного авиазавода на казанский — для сборки стратегических бомбардировщиков Ту-160.
- Согласно данным Федресурса, число банкротств российских компаний в 2022 году значительно сократилось (по сравнению с 2021 годом на 12,2%). Данный тренд не обошел и Татарстана — за год число банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств в республике сократилось почти на треть, но среди индивидуальных предпринимателей и граждан их количество взлетело более, чем в 1,5 раза. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В прошлом году жители России взяли кредитов на сумму более 27 триллионов рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился почти на 10% (2,5 трлн). Стоит отметить, что из общего роста кредитного портфеля более 80% было обеспечено ипотекой. А на начало нынешнего года потребительские кредиты составили около 12 трлн.
- Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко обогнала по сборам в России первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона. Российский фильм с 1 января 2023 года заработал 3 528 556 464 рубля, а кассовые сборы «Аватара» составили 3 516 796 661 рубль. Таким образом, «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката.
- В этом году на территории Татарстана возведут 14 новых футбольных манежей и универсальных спортивных площадок. Спортивные объекты будут строить не только в городах, но и в поселках республики. Стоимость работ составит 584 млн рублей, а источником финансирования выступит региональный бюджет. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Минфин России предложил расширить перечень направлений использования авансов инициаторами инвестиционных проектов за счет привлеченных ими средств Фонда национального благосостояния. Как пояснили в ведомстве, необходимость расширения существует из-за снижения доли внебюджетных источников в структуре новых проектов, что не позволяет профинансировать ряд работ.
- В Карелии в результате ДТП погибла 23-летняя татарстанская хайдайверша Лейла Салямова. По данным Минспорта республики, трагедия произошла 12 января на 163-м километре автодороги Сортавала в Лахденпохском районе. Она являлась чемпионкой России по хай-дайвингу 2021 года и серебряным призером национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки 2015 года, когда выступала за Татарстан.
- Согласно предварительным данным, авария произошла по вине водителя Volkswagen Tiguan. Он влетел в Mitsubishi Lancer, на пассажирском сиденье которого находилась спортсменка. Вместе с Салямовой погиб и водитель ее авто. Два человека, находившиеся в первом автомобиле, доставлены в больницу.
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение об утверждении даты нового сезона конкурса «Наше время — Безнен заман». В этом году телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи пройдет с 1 февраля по 20 ноября. При этом заявки на участие принимаются с 1 февраля по 29 октября.
- Также сегодня Песошин поручил разработать концепцию развития транспортной отрасли республики. По его словам, сильная изношенность и недостаточные темпы обновления подвижного состава увеличивают затраты на эксплуатацию и себестоимость перевозок. Поручение премьера уже дано Министерству транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
- Сегодня Верховный суд Татарстана отказался выпускать Вахита Гарафутдинова под домашний арест. Так, замруководителя исполкома Бугульминского района по инфраструктурному развитию останется под стражей минимум до 16 февраля. На заседании обвиняемый в получении взятки в 450 тысяч рублей и афере с контрактом ничего не сказал о своей позиции по уголовному делу, но поведал о регулярных вызовах врача в СИЗО в связи с проблемами сердечно-сосудистой системы. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Лидер «Коммунистов России» в Набережных Челнах и депутат Горсовета Татьяна Гурьева планирует отправить письма с предложением отменить повышение тарифов на коммунальные услуги за декабрь 2022 года.Конечными получателями обращения должны стать: президент России Владимир Путин, глава Татарстана Рустам Минниханов, правительство страны, депутат Госдумы Альфия Когогина, Госкомитет республики по тарифам и ФАС.
- Этой ночью в Казани на сетях МУП «Водоканал» произошла авария, в результате которой вода затопила почти 2,5 км дорог — с улицы Дубравной до проспекта Победы. Воду остановили около 02.00, а также отключили в двух административных зданиях, однако удалось избежать отключения в жилых домах. Работа на участках продолжается до сих пор.
- Глава комитета парламента ФРГ по энергетике и защите климата Клаус Эрнст предложил отменить экономические санкций против России. Его призыв прозвучал на заседании фракции Левой партии в бундестаге. Вместе с этим Эрнст выразил сожаление по поводу того, что представители партии не могут достичь компромисса в вопросе об отмене санкций.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об актуальности темы ограничений для уехавших из России граждан, но при этом призвал не открывать «ящик Пандоры» в этом вопросе. Также он сообщил о необходимости создания условий, при которых граждане, покинувшие страну, хотели бы вернуться обратно без вражеского настроя.
- В Казани стартовал городской этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года — 2023». В нем принимают участие 94 педагога из 92 образовательных организаций столицы Татарстана. Стоит отметить, что конкурс проходит по девяти номинациям: «Учитель-предметник», «Учитель татарского языка и литературы», «Педагогический дебют», «Ветеран-педагог», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог», «Педагог инклюзивного образования образовательного учреждения».
- В Татарстане в программу капремонта в 2023 году входят 716 многоквартирных домов общей площадью 4,36 миллионов кв. м. Финансовый объем программы определен на уровне 6,198 миллиардов рублей. В настоящий момент в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности республики обработаны 6,5 тысяч заявлений по социально значимым услугам. К ним относятся выдача уведомлений о строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и многое другое.
- Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в строительной отрасли республики в прошлом году произошло 11 несчастных случаев, шесть из них — с летальным исходом. Он отметил, что несчастные случаи в отрасли в регионе стали случаться в два раза реже. Так, в 2021 году произошло 22 несчастных случая, девять из них были со смертельным исходом.
Ключевые события 324-го дня специальной военной операции на Украине:
- Съемочная группа телеканала ТНВ — корреспондент Зуфар Давлетшин, телеоператор Андрей Ключников и водитель Эмиль Бегов вместе побывали в зоне проведения СВО, куда отправились вместе с гуманитарным конвоем из Татарстана. Они посетили места дислокации татарстанских добровольческих батальонов «Тимер» и «Алга», а также побывали в подшефном республике Лисичанске. Своими впечатлениями журналисты поделились с «Реальным временем».
- В Минобороны России заявили о завершении освобождения Соледара. Согласно данным военного ведомства, это произошло еще вечером 12 января. Данный процесс «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий». Как уточнили в министерстве, оно позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нем подразделения.
- Комплекс реализованных российскими войсками мероприятий обеспечил успешное наступление штурмовых отрядов по освобождению Соледара. Только за последние трое суток в районе города было уничтожено более семисот украинских военнослужащих и свыше трехсот единиц вооружения ВСУ.
- Наступление на направлении Соледара, завершившееся разгромом украинских войск и овладением города, осуществлялись разнородной группировкой российских войск и предусматривало решение комплекса задач, сообщили в Минобороны России. Боевые задачи включали блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода украинских подразделений из города, а еще огневую поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией. Также там сообщили: «Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер».
- Президент России Владимир Путин предложил освободить от исполнения воинских обязанностей протезистов, врачей-ортопедов и врачей других специальностей, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Соответствующее решение должны подготовить Минобороны совместно с Минздравом и органами исполнительной власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
- Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал слухи об отмене отсрочки для многодетных отцов. По его словам, она по-прежнему сохраняется, аданный вопрос был отработан с Минобороны страны. Также сегодня депутат от КПРФ Нина Останина заявила об отмене данной отсрочки от мобилизации.
- На Купянском направлении в результате ударов российской артиллерии по подразделениям украинской 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое уничтожено до 20-ти бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
- На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка. Общие потери украинских войск на данном направлении составили более 40 военнослужащих, четыре бронетранспортера и три пикапа.
- На Южно-Донецком направлении в результате огневого поражения ВСУ подразделениями морской пехоты Балтийского флота в районе населенных пунктов Полтавка и Успеновка уничтожено более 20-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
- В районе Запорожья и населенного пункта Ясногорка уничтожены два склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Еще два склада ракетно-артиллерийского вооружения 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой 108-й бригады территориальной обороны поражены в районах населенных пунктов Константиновка, Новоивановка и Орехов Запорожской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2876 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7495 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3820 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8027 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Максим КокунинЭкономикаОбществоВластьИнфраструктураБизнес Татарстан
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