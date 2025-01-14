Экономист о росте числа личных банкротств: «Я думаю, эта тенденция сохранится»

Фото: Михаил Захаров

Экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов считает, что рост числа личных банкротств в Татарстане продолжится. По его словам, это объясняется повышением юридической грамотности россиян и падением реальных доходов населения.

— Я думаю, эта тенденция сохранится. Сегодня, хотя и говорят о большом росте заработных плат, но это в основном касается тех, кто связан с оборонным комплексом. У остальных же ситуация не улучшилась, а у многих даже ухудшилась, например доходы бюджетников и пенсионеров выросли несоразмерно инфляции. При этом инфляция для бедных всегда выше, чем для богатых, на них острее сказывается рост цен на продукты питания и ЖКХ. И вот такие люди, в силу того, что уже что-то почитали, узнали, пытаются как-то выйти из положения через личное банкротство, — заявил он.

По мнению эксперта, часть населения начинает злоупотреблять институтом личного банкротства. Это те, кто может платить по своим кредитам, но предпочитают этого не делать. Причину падения количества банкротств предприятий экономист видит в введении ограничений для руководителей и учредителей банкротящихся компаний и больших объемах господдержки в ряде экономических секторов.

Подробнее — в материале «Реального времени».

