Число банкротств ИП и физлиц в Татарстане выросло в полтора раза, корпоративных — упало на треть

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Несмотря на сложный для экономики 2022 год, рост цен, груз санкций, проблемы с логистикой и прочие трудности, российские компании стали реже банкротиться. Согласно данным Федресурса, количество сообщений об открытии конкурсного производства сократилось по сравнению с 2021-м на 12,2%. Возможно, отчасти причиной стал мораторий на банкротство, который ввели с 1 апреля на полгода. Но он включал широкий круг лиц: и организации, и ИП, а последние, напротив, банкротились чаще, чем прежде.

В общероссийском тренде оказался и Татарстан — за год число банкротств юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств в республике сократилось почти на треть, но среди индивидуальных предпринимателей и граждан их количество взлетело более чем в 1,5 раза. Подробнее — в материале «Реального времени».

За год обанкротились 211 татарстанских компаний

За 2022 год в Татарстане количество корпоративных банкротств сократилось на 31,3%, подсчитали в Федресурсе. За 12 месяцев в республике зарегистрировали 211 сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств — столько же, сколько и в Новосибирской области, где число признанных несостоятельными за год сократилось почти на четверть (-24,4%).



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Серьезнее, чем в Татарстане, динамика снижения количества корпоративных банкротств в Хакасии (-60%), Бурятии (-52,4%), Марий Эл (-50%), Адыгее (-46,8%), Псковской области (-46,2%), Еврейской автономной области (-45,5%), Новгородской области (-38,9%), Чувашии (-37,1%), Кировской области (-35,3%), Ростовской области (-35%), Волгоградской области (-34%), Вологодской области (-33,6%), Ульяновской области (-32,9%), Алтайском крае (-32,7%), а также в Башкирии (-32,4%), Калужской (-31,9%) и Амурской областях (-31,8%). Заметнее всего число банкротств среди юрлиц и КФХ сократилось в Чукотском автономном округе — на 80%, до одного.

По количеству корпоративных банкротств Татарстан по итогам 2022 года делит 6-е место с Новосибирской областью. Рейтинг возглавила Москва, где зарегистрировали 1 969 сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и КФХ — это больше пятой части от всех случаев (21,7%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В топ-5 также попали Московская область (759 банкротств), Санкт-Петербург (699), Краснодарский край (314) и Свердловская область (241). Минимальное число признанных несостоятельными в 2022 году компаний и КФХ зарегистрировали в Чукотском и Ненецком автономных округах — по одному случаю.

Снижение числа корпоративных банкротств в России можно отчасти объяснить действующим с 1 апреля по 1 октября 2022 мораторием на подачу кредиторами заявлений о

банкротстве всех лиц, за исключением застройщиков. Однако, как заявили в Федресурсе, после его снятия всплеска банкротств не зафиксировано.

В Татарстане за год обанкротились 7,8 тысячи ИП и граждан

В корне иначе обстоит ситуация с банкротствами индивидуальных предпринимателей и физлиц. За 2022 год в Татарстане суды ввели реализацию имущества в отношении 7 847 таких субъектов, что на 57,9% больше, чем за предыдущий год.

По количеству признанных банкротами ИП и граждан Татарстан по итогам 2022 года замыкает топ-10. Лидером оказался Краснодарский край — 13 951 сообщение о введении судами реализации имущества. Следом идут Московская область (13 472), Москва (13 439), Башкирия (11 075), Свердловская область (10 990), Санкт-Петербург (10 369), Самарская область (9 567), Ростовская область (8 868) и Челябинская область (8 789).



Рост числа банкротств индивидуальных предпринимателей и физлиц зарегистрирован и в целом по России — на 44,2%, до 278 137. Всего с октября 2015-го по 2022 год в стране несостоятельными признали 753 250 таких субъектов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заметнее всего количество банкротств ИП и граждан выросло в Чечне — на 223%. За 2022 год в республике зарегистрировали 511 сообщений о введении судами реализации имущества. Нулевой прирост зафиксировали в Ненецком автономном округе — в прошлом году, как и в 2021-м, там обанкротился один субъект.

В целом в Татарстане с октября 2015 года по 2022-й зарегистрировали 19 932 сообщения о введении судами реализации имущества в отношении физлиц и индивидуальных предпринимателей. Из них больше трети — 39,3% — в прошлом году, а четверть — в 2021-м.



Количество процедур внесудебного банкротства в Татарстане сократилось

С 1 сентября 2020 года в России заработал механизм внесудебного банкротства граждан. В прошлом году такой процедурой воспользовались 7 118 россиян, что на 52,6% больше, чем в 2021 году. Всего же с начала действия механизма им воспользовались 13 577 должников.

В Татарстане за 2022 год зарегистрировали 107 сообщений МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан. По сравнению с предыдущим годом их количество сократилось на два, или на 1,8%.

Всего же с осени пандемийного 2020-го механизмом внесудебного банкротства воспользовались 256 татарстанцев. Из них 40 человек прибегнули к нему в первые четыре месяца его действия.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в Татарстане о завершении первой процедуры внесудебного банкротства стало известно в марте 2021 года. Банкротом в упрощенном порядке, без решения суда, признали 30-летнюю жительницу Мензелинского района. Ее обязательства перед кредиторами превышали 200 тысяч рублей.



По количеству зарегистрированных в 2022 году сообщений МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства Татарстан замыкает топ-20. На первом месте Челябинская область (433), на втором — Оренбургская область (382), на третьем — Омская область (345), на четвертом — Свердловская область (306), на пятом — Санкт-Петербург (272).

Меньше всего граждан воспользовались процедурой внесудебного банкротства в Магаданской области и в Ненецком автономном округе — по одному. Всего с начала ее применения в этих регионах зарегистрировали восемь и четыре таких дела.

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Татьяна Демина