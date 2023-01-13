«После уколов — небольшое улучшение»: операция на сердце поможет замглавы исполкома Бугульмы выйти из СИЗО?

К защите обвиняемого во взятке и афере подключились три адвоката, а главный свидетель дал заднюю

Под стражей минимум до 16 февраля останется замруководителя исполкома Бугульминского района по инфраструктурному развитию. Сегодня Верховный суд Татарстана отказался выпускать Вахита Гарафутдинова под домашний арест. На заседании обвиняемый в получении взятки 450 тысяч рублей и афере с контрактом ни слова не сказал о своей позиции по уголовному делу, зато поведал о регулярных вызовах врача в СИЗО в связи с проблемами сердечно-сосудистой системы. Тем временем в Бугульме распространился слух — дело против зама мог инициировать его бывший шеф. Подробности — в материале «Реального времени».

Защита просит назначить обвиняемому экспертизу



В заседании Верховного суда РТ муниципальный чиновник участвовал из камеры бугульминского СИЗО-3 по видеосвязи. Говорил кратко, во всем поддерживая своего адвоката.

В заседании Верховного суда РТ муниципальный чиновник (справа в верхнем углу) участвовал из камеры бугульминского СИЗО-3 по видеосвязи. Фото: Ирина Плотникова

На аресте его интересы представляла адвокат по назначению Венера Дементьева — она и подавала апелляционную жалобу. На данный момент соглашения с Вахитом Гарафутдиновым заключили три других профессиональных защитника, сообщают источники «Реального времени». Впрочем, в Верховный суд пришел лишь один — Александр Кормильцев. Напомним, в числе его клиентов — бывший следователь СКР, сознавшийся в организации кражи служебного сейфа с миллионами.

Сегодня Кормильцев поддержал жалобу на арест в части бездоказательных, по мнению защиты, выводов горсуда о возможности фигуранта скрыться и чинить помехи следствию. Также адвокат отметил, что одна тяжесть обвинения не является основанием для заключения в СИЗО, и попросил заменить реальный арест домашним.

Главный акцент защитник сделал на здоровье своего клиента. Он просил приобщить медицинские документы в копиях, объяснив, что получил их в электронном виде, а оригиналы ввиду новогодних праздников пока не прислали.

— На основе этих документов мы подали следователю и в СИЗО ходатайства о проведении медицинской экспертизы на наличие заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей. Ходатайства пока не рассмотрены, экспертиза не назначена, — пояснил Кормильцев.

— Да, заболевания у меня есть, — подтвердил из камеры 59-летний Вахит Гарафутдинов. — Здесь [в изоляторе] неоднократно оказывалась медицинская помощь — по сердечно-сосудистой системе. После уколов — небольшое улучшение есть. В медсанчасти стараются поддерживать мое здоровье. Но необходимо, наверное, пройти дополнительное медицинское обследование. Я бы хотел, чтобы меру пресечения изменили на более мягкую...

На данный момент соглашения с Вахитом Гарафутдиновым заключили три других профессиональных защитника, сообщают источники «Реального времени». Впрочем, в Верховный суд пришел лишь один — Александр Кормильцев. Фото: Ирина Плотникова

Председательствующая по делу судья уточнила — когда именно обвиняемый перенес операцию на сердце и получил ли статус инвалида. Тот сказал — не прошло и года, оперировали в феврале, экспертизу по инвалидности пока не проходил.

Представитель прокуратуры РТ был против приобщения незаверенных копий медицинских документов: «Подлинность установить невозможно». Суд согласился и оценивать эти доказательства пока не стал. Однако вопрос с подлинниками решится за несколько дней, а вот назначение экспертизы порой затягивается на более длительный срок.

В смягчении меры пресечения Верховный суд Татарстана сегодня тоже отказал, но исключил из постановления суда первой инстанции тот самый вывод о возможности фигуранта скрыться.

Грязный контракт ликвидированной фирмы

Дело против Гарафутдинова в СК возбудили 22 декабря 2022 года — по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки. В тот же день чиновника задержали, а на следующий Бугульминский горсуд удовлетворил ходатайство о СК о заключении чиновника под стражу до 16 февраля 2023 года (этот срок следствия был определен по ранее возбужденному делу о мошенничестве в отношении неустановленных лиц).

На первом допросе с назначенным адвокатом вину замглавы исполкома района категорически отрицал, дал следствию подробные показания по интересующим вопросам. А под Новый год арестованному предъявили обвинения по двум статьям.

Сегодня в перерыве заседания отвечать на вопросы журналиста «Реального времени» о признании вины Вахит Гарафутдинов отказался.

По версии следствия, чиновник причастен к хищению средств по контракту 2018 года на строительство очистных сооружений в поселке Подгорный Бугульминского района. Речь идет о сумме около 2 млн рублей — разнице между ценой контракта и экспертной оценкой проведенных работ. Кроме того, силовики считают: четыре года назад обвиняемый получил взятку от директора и учредителя компании «Эколог» Наиля Фазлиева в размере 450 тысяч рублей «за общее покровительство и содействие при проведении аукционов и заключении муниципальных контрактов на строительство очистных сооружений в поселке Подгорный Бугульминского района».

Фото: bugulma.tatarstan.ru

По данным источников «Реального времени», по делу об афере с контрактом к уголовной ответственности привлекается и один из предпринимателей, причем дело против него было возбуждено значительно раньше.

Заметим, на счету бугульминского «Эколога» числится всего один бюджетный контракт — по второму этапу работ на объекте «Строительство модульных канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков с полной механической очисткой, обезвреживанием стоков и дальнейшего обезвоживания осадка в п. Подгорный Бугульминского района». Контракт за 6 млн 955 тыс. рублей (при стартовой цене — 7,03 млн) исполком заключил в июне 2018-го по итогам конкурентных торгов. Соперником «Эколога» выступала фирма, зарегистрированная с ним в одном доме.

Согласно базе Единого горсреестра юрлиц, компания Фазлиева была создана за три месяца до объявления конкурса, а прекратила свое существование через полгода после прекращения работ по контракту по соглашению сторон.

Между тем силовики считают, что коррупционное преступление было совершено в период с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019-го — то есть в тот период, когда закрывались акты выполненных работ.

Ответный ход бывшего мэра за дело о взятке?

Замруководителя исполкома района по инфраструктурному развитию Вахит Гарафутдинов работает в руководстве муниципалитета уже 10 лет. Выпускник института «Оренбургсельхозпроект» и КИСИ (ныне КГАСУ). Работал архитектором, в середине 90-х переехал в Бугульму и за 15 лет прошел карьерный путь от сменного мастера до главного инженера в местном «Водоканале». В 2010-м был назначен руководителем исполкома города Бугульмы, через два года закрепился на должности заместителя главы исполкома района.

После его задержания в Бугульме прошел слух, якобы дело против Вахита Гарафутдинова может быть «ответкой» со стороны людей, близких к бывшему мэру, который после показаний своего зама попал в уголовку 4 года назад...

Напомним, в 2019-м Гарафутдинов стал фигурантом дела о «взятке для мэра» в качестве предполагаемого посредника и дал показания против своего шефа Ильдуса Касымова и самого себя. Тогда в СК полагали, что Гарафутдинов дважды по просьбе главы района ездил в Казань на встречи с предпринимательницей Усубовой (ее фирма получила контракты на поставку оборудования для бугульминских фонтанов, — прим. ред.) и забирал на парковке у Минстроя РТ коррупционные транши в 600 тысяч и 550 тысяч, а потом отвозил деньги в Бугульму.

Гарафутдинов слева. Фото: bugulma.tatarstan.ru

На финише расследования того дела СК прекратил преследование Гарафутдинова в связи с деятельным раскаянием и активным способствованием раскрытию преступления.

Бывший мэр Бугульмы Ильдус Касымов предстал перед судом, вот только до приговора его дело не дошло. В 2020 году по ходатайству прокуратуры суд вернул материалы следователям. В феврале 2021-го СК снял с Касымова обвинения во взятке 2,7 млн и превышении полномочий — за отсутствием состава и события преступления, но предъявил ему преступную халатность. Де-факто получилось, что показания покаявшегося и сохранившего должность зама не подтвердились.

Касымов за полное оправдание биться не стал. Признал вину в халатности, и в марте 2021-го был освобожден судом от ответственности за истечением срока давности.

Чем закончится новое дело о коррупции в бугульминском исполкоме — покажет время. Один из источников «Реального времени» уверяет — давший показания против Гарафутдинова бизнесмен уже отказался от своих слов.