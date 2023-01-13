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«После уколов — небольшое улучшение»: операция на сердце поможет замглавы исполкома Бугульмы выйти из СИЗО?

11:32, 13.01.2023 2

К защите обвиняемого во взятке и афере подключились три адвоката, а главный свидетель дал заднюю

«После уколов — небольшое улучшение»: операция на сердце поможет замглавы исполкома Бугульмы выйти из СИЗО?
Фото: bugulma.tatarstan.ru

Под стражей минимум до 16 февраля останется замруководителя исполкома Бугульминского района по инфраструктурному развитию. Сегодня Верховный суд Татарстана отказался выпускать Вахита Гарафутдинова под домашний арест. На заседании обвиняемый в получении взятки 450 тысяч рублей и афере с контрактом ни слова не сказал о своей позиции по уголовному делу, зато поведал о регулярных вызовах врача в СИЗО в связи с проблемами сердечно-сосудистой системы. Тем временем в Бугульме распространился слух — дело против зама мог инициировать его бывший шеф. Подробности — в материале «Реального времени».

Защита просит назначить обвиняемому экспертизу

В заседании Верховного суда РТ муниципальный чиновник участвовал из камеры бугульминского СИЗО-3 по видеосвязи. Говорил кратко, во всем поддерживая своего адвоката.

В заседании Верховного суда РТ муниципальный чиновник (справа в верхнем углу) участвовал из камеры бугульминского СИЗО-3 по видеосвязи. Фото: Ирина Плотникова

На аресте его интересы представляла адвокат по назначению Венера Дементьева — она и подавала апелляционную жалобу. На данный момент соглашения с Вахитом Гарафутдиновым заключили три других профессиональных защитника, сообщают источники «Реального времени». Впрочем, в Верховный суд пришел лишь один — Александр Кормильцев. Напомним, в числе его клиентов — бывший следователь СКР, сознавшийся в организации кражи служебного сейфа с миллионами.

Сегодня Кормильцев поддержал жалобу на арест в части бездоказательных, по мнению защиты, выводов горсуда о возможности фигуранта скрыться и чинить помехи следствию. Также адвокат отметил, что одна тяжесть обвинения не является основанием для заключения в СИЗО, и попросил заменить реальный арест домашним.

Главный акцент защитник сделал на здоровье своего клиента. Он просил приобщить медицинские документы в копиях, объяснив, что получил их в электронном виде, а оригиналы ввиду новогодних праздников пока не прислали.

— На основе этих документов мы подали следователю и в СИЗО ходатайства о проведении медицинской экспертизы на наличие заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей. Ходатайства пока не рассмотрены, экспертиза не назначена, — пояснил Кормильцев.

— Да, заболевания у меня есть, — подтвердил из камеры 59-летний Вахит Гарафутдинов. — Здесь [в изоляторе] неоднократно оказывалась медицинская помощь — по сердечно-сосудистой системе. После уколов — небольшое улучшение есть. В медсанчасти стараются поддерживать мое здоровье. Но необходимо, наверное, пройти дополнительное медицинское обследование. Я бы хотел, чтобы меру пресечения изменили на более мягкую...

На данный момент соглашения с Вахитом Гарафутдиновым заключили три других профессиональных защитника, сообщают источники «Реального времени». Впрочем, в Верховный суд пришел лишь один — Александр Кормильцев. Фото: Ирина Плотникова

Председательствующая по делу судья уточнила — когда именно обвиняемый перенес операцию на сердце и получил ли статус инвалида. Тот сказал — не прошло и года, оперировали в феврале, экспертизу по инвалидности пока не проходил.

Представитель прокуратуры РТ был против приобщения незаверенных копий медицинских документов: «Подлинность установить невозможно». Суд согласился и оценивать эти доказательства пока не стал. Однако вопрос с подлинниками решится за несколько дней, а вот назначение экспертизы порой затягивается на более длительный срок.

В смягчении меры пресечения Верховный суд Татарстана сегодня тоже отказал, но исключил из постановления суда первой инстанции тот самый вывод о возможности фигуранта скрыться.

Грязный контракт ликвидированной фирмы

Дело против Гарафутдинова в СК возбудили 22 декабря 2022 года — по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки. В тот же день чиновника задержали, а на следующий Бугульминский горсуд удовлетворил ходатайство о СК о заключении чиновника под стражу до 16 февраля 2023 года (этот срок следствия был определен по ранее возбужденному делу о мошенничестве в отношении неустановленных лиц).

На первом допросе с назначенным адвокатом вину замглавы исполкома района категорически отрицал, дал следствию подробные показания по интересующим вопросам. А под Новый год арестованному предъявили обвинения по двум статьям.

Сегодня в перерыве заседания отвечать на вопросы журналиста «Реального времени» о признании вины Вахит Гарафутдинов отказался.

По версии следствия, чиновник причастен к хищению средств по контракту 2018 года на строительство очистных сооружений в поселке Подгорный Бугульминского района. Речь идет о сумме около 2 млн рублей — разнице между ценой контракта и экспертной оценкой проведенных работ. Кроме того, силовики считают: четыре года назад обвиняемый получил взятку от директора и учредителя компании «Эколог» Наиля Фазлиева в размере 450 тысяч рублей «за общее покровительство и содействие при проведении аукционов и заключении муниципальных контрактов на строительство очистных сооружений в поселке Подгорный Бугульминского района».

Фото: bugulma.tatarstan.ru

По данным источников «Реального времени», по делу об афере с контрактом к уголовной ответственности привлекается и один из предпринимателей, причем дело против него было возбуждено значительно раньше.

Заметим, на счету бугульминского «Эколога» числится всего один бюджетный контракт — по второму этапу работ на объекте «Строительство модульных канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков с полной механической очисткой, обезвреживанием стоков и дальнейшего обезвоживания осадка в п. Подгорный Бугульминского района». Контракт за 6 млн 955 тыс. рублей (при стартовой цене — 7,03 млн) исполком заключил в июне 2018-го по итогам конкурентных торгов. Соперником «Эколога» выступала фирма, зарегистрированная с ним в одном доме.

Согласно базе Единого горсреестра юрлиц, компания Фазлиева была создана за три месяца до объявления конкурса, а прекратила свое существование через полгода после прекращения работ по контракту по соглашению сторон.

Между тем силовики считают, что коррупционное преступление было совершено в период с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019-го — то есть в тот период, когда закрывались акты выполненных работ.

Ответный ход бывшего мэра за дело о взятке?

Замруководителя исполкома района по инфраструктурному развитию Вахит Гарафутдинов работает в руководстве муниципалитета уже 10 лет. Выпускник института «Оренбургсельхозпроект» и КИСИ (ныне КГАСУ). Работал архитектором, в середине 90-х переехал в Бугульму и за 15 лет прошел карьерный путь от сменного мастера до главного инженера в местном «Водоканале». В 2010-м был назначен руководителем исполкома города Бугульмы, через два года закрепился на должности заместителя главы исполкома района.

После его задержания в Бугульме прошел слух, якобы дело против Вахита Гарафутдинова может быть «ответкой» со стороны людей, близких к бывшему мэру, который после показаний своего зама попал в уголовку 4 года назад...

Напомним, в 2019-м Гарафутдинов стал фигурантом дела о «взятке для мэра» в качестве предполагаемого посредника и дал показания против своего шефа Ильдуса Касымова и самого себя. Тогда в СК полагали, что Гарафутдинов дважды по просьбе главы района ездил в Казань на встречи с предпринимательницей Усубовой (ее фирма получила контракты на поставку оборудования для бугульминских фонтанов, — прим. ред.) и забирал на парковке у Минстроя РТ коррупционные транши в 600 тысяч и 550 тысяч, а потом отвозил деньги в Бугульму.

Гарафутдинов слева. Фото: bugulma.tatarstan.ru

На финише расследования того дела СК прекратил преследование Гарафутдинова в связи с деятельным раскаянием и активным способствованием раскрытию преступления.

Бывший мэр Бугульмы Ильдус Касымов предстал перед судом, вот только до приговора его дело не дошло. В 2020 году по ходатайству прокуратуры суд вернул материалы следователям. В феврале 2021-го СК снял с Касымова обвинения во взятке 2,7 млн и превышении полномочий — за отсутствием состава и события преступления, но предъявил ему преступную халатность. Де-факто получилось, что показания покаявшегося и сохранившего должность зама не подтвердились.

Касымов за полное оправдание биться не стал. Признал вину в халатности, и в марте 2021-го был освобожден судом от ответственности за истечением срока давности.

Чем закончится новое дело о коррупции в бугульминском исполкоме — покажет время. Один из источников «Реального времени» уверяет — давший показания против Гарафутдинова бизнесмен уже отказался от своих слов.

Ирина Плотникова
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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:36
    ОБАЛДЕТЬ, почему его под домашний арест не выпустили?!
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  • Анонимно 15:37
    почему адвокат по назначению? не смог нанять?
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