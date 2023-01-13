Президент России предложил освободить врачей, призванных по частичной мобилизации

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Президент России Владимир Путин предложил освободить от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ. Документ опубликован на сайте главы государства.

Соответствующее решение должно подготовить Минобороны России совместно с Минздравом России и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

Поручение должно быть исполнено до 1 февраля 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале января Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Минобороны РФ проработать возможность подключения гражданских больниц к оказанию медпомощи и реабилитации раненых в ходе СВО.



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Айрат Назипов