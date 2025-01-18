В Татарстане на капитальный ремонт многоквартирных домов дополнительно направили 3 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на капитальный ремонт многоквартирных домов дополнительно выделили 3 млрд рублей. Об этом на совещании в Доме Правительства республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, передает пресс-служба раиса РТ.

Он напомнил, что в Татарстане реализуется программа капремонта многоквартирных домов. Ранее уже был сформирован перечень из 715 домов в 42 муниципалитетах более чем на 7 млрд рублей. На данный момент разрабатываются списки для включения в программу — в этом участвуют и муниципальные образования.

Напомним, в Татарстане запланирован ввод не менее 3,26 млн квадратных метров жилья в 2025 году. Из общего объема 1,416 млн кв. м отводится под индивидуальное жилищное строительство, 1,683 млн кв. м — на многоквартирное инвестиционное строительство, а 162 тыс. кв. м — по программе социальной ипотеки.

Галия Гарифуллина